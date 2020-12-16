البلقاء التطبيقية: الامتحانات النظرية للشامل للدورة الشتوية ٢٠٢١ الخميس

عمان – الغد – قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الأستاذ الدكتور عبد الله سرور الزعبي أن عدد الطلبة الذين سيتقدمون للامتحانات النظرية للشامل للدورة الشتوية 2021 بلغ 5212 طالبا وطالبة موزعين على 13 مركز امتحان ، حيث يتوجه الطلبة صباح يوم غد الخميس الموافق 17/12/2020 لتقديم الورقة الأولى للامتحان والتي تجري ضمن أعلى درجات الوقاية والاجراءت الصحية المناسبة للحفاظ على سلامة وصحة ابنائنا الطلبة وكافة كوادر الامتحان من مراقبين ومشرفي المختبرات، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة التباعد قبل وأثناء وبعد عقد الامتحانات وضرورة لبس الكمامات والقفازات من الجميع ولن يسمح بدخول قاعة الامتحان لمن لا يتقيد بإجراءت السلامة العامة.

وقال ان الجامعة قامت بزيادة عدد المختبرات المجهزة لعقد الامتحان إلى 82 مختبرا لضمان التباعد اللازم وفق البروتوكول الصحي المتبع .

وأضاف الدكتور الزعبي ان امتحان الورقة الثانية سيعقد يوم الأحد الموافق 20/12/2020، فيما سيعقد امتحان الورقة الثالثة يوم الأربعاء الموافق 23/12/2020.

ومن الجدير ذكره أن الامتحانات العملية لهذه الدورة انتهت يوم الخميس الموافق 2020/11/19

وتقدم لها (3704) طالباً وطالبة من (47) كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية جرت وفق الخطة التي وضعتها الجامعة، وقد تغيب عن الامتحان (64) طالبا وطالبة منهم ثلاثة طلاب لإصابتهم المؤكده بفايروس كورونا كوفيد – 19.