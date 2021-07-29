“البلقاء التطبيقية” الثالثة محليا حسب تصنيف “ويب ماتريكس”

البلقاء-الغد- حصلت جامعة البلقاء التطبيقية على المرتبة الثالثة بين الجامعات المحلية وذلك حسب التصنيف العالمي لموقع ويب ماتريكس, الذي يعنى بترتيب الجامعات على مستوى العالم, وذلك بعد الإنجازات الكبيرة التي حققتها الجامعة وتحديث وتطوير موقعها الإلكتروني ليحاكي أعرق الجامعات العالمية من توفر لكافة المعلومات وقواعد البيانات والمكتبة الإلكترونية واتمتة جميع أنظمتها من خلال موقع الجامعة الالكتروني. .

وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي إن هذه القفزة حسب هذا التصنيف العالمي محليا جاءت نتيجة للانجازات التي حققتها الجامعة والأنشطة التي قامت بها وظهرت على موقعها الالكتروني”، وشملت هذه الأنشطة قيام الجامعة بعرض رؤيتها المتكاملة التي تركز على تضمين الخطط الإستراتيجية والمناهج التدريسية وتطوير الخطط الدراسية وشهادات الجودة التي حصلت عليها مؤخرا لسبع من كلياتها واعتماد كافة التخصصات على مستوى البكالوريوس والسير باعتماد ما تبقى من تخصصات الشهادة الجامعية المتوسطة ، وتسليط الضوء على المنح والجوائز العالمية والمنشورات العلمية الخاصة بأعضاء الهيئة التدريسية وسيرهم الذاتية، والاشتراك في قواعد البيانات العالمية وإدراج روابط هذه القواعد والبيانات ومحركات البحث والمكتبات الالكترونية التي تم الاشتراك فيها على موقع الجامعة الالكتروني ، والتنوع الكبير في النشاطات التي تعقدها الجامعة من ندوات ومحاضرات ومؤتمرات علمية بالإضافة إلى عرض فعاليات ربط الجامعة بالمجتمع والأنشطة الطلابية والتطوعية.

وأضاف الدكتور الزعبي إن هذه القفزة على المستوى المحلي رافقها قفزة نوعية في التصنيف العالمي حيث تقدمت الجامعة 270 درجه على الساحه العالميه عن المركز الذي احتلته في العام على سلم الترتيب العالمي.

وأشار الدكتور أن كل هذه الإجراءات بالإضافة إلى تنوع الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الموقع الإلكتروني للجامعة واتمتة جميع أنظمة الجامعة ونشر كافة القرارات التي أصدرتها مجالس الحاكمية في الجامعة في مجال النشر العلمي في المجلات العربية والدولية المحكمة من خلال ربط الإيفاد بمهمات البحث العلمي وإجراءات الترقية لأعضاء الهيئة التدريسية كان لها الاثر الأكبر في تطوير المؤشرات الداعمة للترتيب العالمي لجامعة البلقاء التطبيقية.

وأكد الدكتور الزعبي ان إطلاق موقع الجامعة بحلته الجديدة بعد إجراء التحسينات عليه وتعزيز الموقع بالعديد من النوافذ الإلكترونية التي تخدم أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة بالإضافة إلى نوافذ إلكترونية لتدعيم مشاركة المجتمع المحلي و نوافذ للحوار والرد على استفسارات الجمهور بكل سهولة ويسر ليضاهي المواقع الالكترونية للجامعات العريقة.

كما يحتوي موقع الجامعة على كافة البيانات والمعلومات الواضحة والدقيقة التي تتعلق بالجامعة وكلياتها واعضاء الهيئة التدريسية و الإدارية والطلبة .

وأضاف الدكتور الزعبي اننا نطمح للمزيد من التقدم في هذا التصنيف العالمي من خلال الاستمرار في تجويد الخدمات الإلكترونية وتحسين طرق التعامل مع كافة الخدمات التي يطرحها الموقع وإطلاق الموقع باللغة الإنجليزية لنحصل على مراتب متقدمة في التصنيف القادم وفق استراتيجية واضحة وخطط مرسومة للنهوض بالجامعة والتعليم التقني على مستوى المنطقة والاقليم.

وقدم الدكتور الزعبي الشكر لكافة كوادر الجامعة التي ساهمت بهذا الإنجاز وخاصة كوادر مركز الحاسوب في الجامعة الذين يواصلون الليل بالنهار لتحسين الموقع الإلكتروني وتجويد كافة الخدمات الالكترونية في الجامعة

ويذكر ان تصنيف الـ WEB METRICS ويب ماتريكس العالمي المتخصص بمواقع الجامعات في مختلف الدول يصدر عن مختبر المقاييس الالكترونية التابع للمجلس القومي للبحوث الاسبانية.