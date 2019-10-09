“البلقاء التطبيقية” بصدد وضع أسس لتقديم حوافز للبحث العلمي

عمان – قال الاستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي رئيس جامعة البلقاء التطبيقية إن وصول الجامعة إلى مصاف الجامعات العالمية ودخولها نادي الألف حسب تصنيف تايمز العالمي لم يكن بالأمر السهل مؤكدا على الجهود المضنية التي بذلت لتحقيق هذا الهدف السامي مشيرا الى تميز الابحاث المقدمة من اعضاء الهيئة التدريسية في هذا الشأن.

وأضاف الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة خلال لقائه بأعضاء الهيئة التدريسية الى ان الجامعة بصدد وضع اسس لتقديم حوافز للبحث العلمي المتميز لأعضاء الهيئة التدريسية.

كما أشار الاستاد الدكتور رئيس الجامعة الى أن جامعة البلقاء التطبيقية عملت وما زالت على التشبيك مع جامعات عالمية مرموقة منوها الى وجود العديد من الاتفاقيات المبرمة ما بين الجامعة وتلك الجامعات بهدف التبادل الاكاديمي وتبادل الطلبة والاستفادة من الخبرات والبحث العلمي المشترك لافتا إلى أن الجامعة لديها العديد من الكفاءات الأكاديمية التي تمكن الجامعة من التقدم نحو العالمية وتمكنها من تحقيق اهدافها والرقي بسمعتها محليا وإقليميا ودوليا ، داعيا اعضاء الهيئة التدريسية الى تقديم الافكار الابداعية والتي تساهم في الارتقاء بالجامعة.

وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية لفت الاستاذ الدكتور الزعبي إلى أن جامعة البلقاء التطبيقية حققت اهداف الاستراتيجية لهذه المرحلة وأهمها ملف التعليم التقني والذي حظي باهتمام سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم منوها إلى أن الجامعة تعمل على تحقيق التوازن في اعداد الطلبة على مستوى الدرجة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) والدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) حيث كان مجموع طلبة الدبلوم في العام 2016 حوالي 7112 فيما اصبح في العام 2019 حوالي 17077 طالبا وطالبة مؤكدا على ان هناك طلبا متزايدا على خريجي الجامعة لتلبية حاجات سوق العمل وخاصة في التخصصات التقنية.

وفيما يتعلق بالإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية لفت الاستاذ الدكتور الزعبي الى أن جامعة البلقاء التطبيقية حققت اهداف الاستراتيجية لهذه المرحلة وأهمها ملف التعليم التقني والذي حظي باهتمام سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم منوها الى أن الجامعة تعمل على تحقيق التوازن في اعداد الطلبة على مستوى الدرجة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) والدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس) حيث كان مجموع طلبة الدبلوم في عام 2016 حوالي 7112 فيما اصبح في عام 2019 حوالي 17077 طالبا وطالبه مؤكدا على ان هناك طلب متزايد على خريجي الجامعة لتلبية حاجات سوق العمل وخاصة في التخصصات التقنية .

وفيما يتعلق بمشاركة الجامعة بالمسابقات العالمية اكد الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة الى ان الجامعة وخلال الثلاثة سنوات الماضية حصدت العديد من الجوائز العالمية كان اخرها حصول ثلاثة فرق من طلبة الجامعة وفي تخصصات مختلفة على جوائز مسابقة سبارك الهولندية منوها أن ذلك يعتبر محط فخر واعتزاز للجامعة.