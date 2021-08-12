البلقاء التطبيقية: تأجيل مؤتمر تطور التنمية والخدمات العامة في مئة عام إلى إشعار آخر

البلقاء- قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي رئيس اللجنة العليا لمؤتمر “تطور التنمية والخدمات العامة في مئة عام” انه تقرر تأجيل هذا المؤتمر الذي كان من المقرر عقده يوم الأحد والاثنين القادمين الموافق 15-16/8/2021 بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة بمناسبة مئوية الدولة الأردنية وتحت رعاية رئيس مجلس الأعيان دولة السيد فيصل الفايز إلى إشعار آخر.

وقال الدكتور الزعبي ان الجامعة كانت قد أنهت كافة استعداداتها لعقد المؤتمر في موعده المحدد سابقا الا انه والتزاما بتعليمات وزارة الداخلية بوقف كافة النشاطات من ندوات أو محاضرات أو مؤتمرات إلى مطلع أيلول القادم، وذلك حرصا من الجامعة للتتقيد بكافة التعليمات والقرارات الصادرة عن الحكومة، وعليه فقد تقرر تأجيل عقد المؤتمر إلى إشعار اخر.

وأضاف الدكتور الزعبي انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حال تحديد الموعد الجديد للمؤتمر وسيتم إبلاغ جميع المشاركين والضيوف بوقت كاف لضمان مشاركتهم في هذا المؤتمر الهام الذي يسلط الضوء على أبرز مراحل تطور الدولة الأردنية بكافة قطاعاتها ومكوناتها ومراحل التنمية وتوثيق هذه المراحل بشكل علمي من خلال الأوراق العلمية المسجلة والمشاركة في المؤتمر والتي تغطي كافة مراحل التنمية والتطور في الدولة الأردنية خلال مئة عام لا بل وتسلط الضوء كذلك على أبرز التحديات والحلول التي يمكن أن تكون منهجا وسبيلا لضمان التقدم في المئوية الثانية للدولة الأردنية تحت ضل القياده الهاشمية.