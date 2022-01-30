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البلقاء التطبيقية: تأخير مواعيد الامتحانات الصباحية الاثنين

9:17 م2022-01-30

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السلط – قرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني، تأخير جميع مواعيد الامتحانات النهائية للفترة الصباحية من الثامنة وحتى التاسعة والنصف ليوم غد الاثنين.
وقال العجلوني إن باقي الامتحانات ستعقد في موعدها المحدد، مبينا أن المواعيد الجديدة للامتحانات التي تم تأجيلها جرى تثبتها على الشاشات الإلكترونية للطلبة والمدرسين من قبل وحدة القبول والتسجيل في الجامعة. –(بترا)

9:17 م2022-01-30
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