“البلقاء التطبيقية” تؤجل امتحانات “الشامل” إلى إشعار آخر

عمان- الغد- قرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للامتحانات، الدكتور عبدالله سرور الزعبي، تأجيل امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة “الشامل” الدورة الربيعية 2020 إلى إشعار آخر.

وطمئن رئيس الجامعة كافة الطلبة بان الحديث عن مواعيد جديدة لامتحانات الشامل وامتحانات منتصف الفصل مؤجلة لحين تغير الظروف السائدة، حيث سيتم حينها دراسة معمقة لهذا الموضوع بطريقة تخدم الطلبة وجودة التعليم.

ودعا الدكتور الزعبي كافة الطلبة إلى الالتزام التام في أماكن إقامتهم وتنفيذ التعليمات الصادرة عن الحكومة والقوات المسلحة حفاظًا على سلامتهم وسلامة اهلهم والمواطنين والوطن.

كما أكد الزعبي على ضرورة متابعة كافة الطلبة لعملية التعليم عن بعد مع أستاذتهم الأفاضل وبالوسائل التي أعلنت عنها الجامعة لهذا الغرض وذلك من خلال الخوادم المحوسبة العالمية التي تم استئجارها لهذه الغاية، مبينا أنه تم توفير عدد من الفيديوهات المصورة التي تشرح للأساتذة والطلبة كيفية إعداد واستخدام التعليم الاكتروني وتم نشرها على صفحات التعليم الالكتروني ومركز تكنولوجيا التعلم والتعليم في موقع الجامعة.

كما بين رئيس الجامعة أنه يمكن للطلبة إبداء كافة ملاحظاتهم بهذا الخصوص على النافذة الخاصة بذلك على موقع الجامعة.

وتمنى الدكتور الزعبي السلامة للأردن أرضا وقيادة وشعبا وان تنقشع هذه الغمة عن الاردن في القريب العاجل وهو بخير وقوة.