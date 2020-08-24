أخبار محليةالغد الاردني

بدء استقبال طلبات الموازي والدبلوم في البلقاء التطبيقية

منذ ساعة واحدة
البلقاء التطبيقية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم فتح طلبات الالتحاق الإلكترونية بكافة تخصصات الجامعة في جميع كلياتها على البرنامج الموازي اعتبارا من صباح هذا اليوم الاثنين الموافق 24/8/2020،كما أعلنت الجامعة وعبر موقعها الإلكتروني bau. edu. jo، فتح باب القبول الإلكتروني لكافة تخصصات الدرجة الجامعية المتوسطة.
ودعت الجامعة كافة الطلبة الراغبين بتقديم طلبات الالتحاق بالدخول إلى موقعها الإلكتروني( وحدة القبول والتسجيل) للاطلاع على النشرة الخاصة بكافة التخصصات في الجامعة وكلياتها لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم وأسعار الساعات المعتمدة لكل تخصص.

مقالات ذات صلة

“التعليم العالي” تقر مشروع التطور الوظيفي في المسارات المهنية والتقنية

منذ 45 دقيقة
تطبيق أمان

“الصحة”: تطبيق “أمان” أدى لكشف 10 حالات كورونا

منذ ساعتين

عدد “الغد pdf” ليوم الاثنين 8/24 -(رابط)

منذ 11 ساعة

“التربية”: منصة تسجيل أبناء المغتربين ليست لـ”التعلم عن بعد” فقط

منذ 11 ساعة
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock