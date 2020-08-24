بدء استقبال طلبات الموازي والدبلوم في البلقاء التطبيقية

عمان- الغد- أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم فتح طلبات الالتحاق الإلكترونية بكافة تخصصات الجامعة في جميع كلياتها على البرنامج الموازي اعتبارا من صباح هذا اليوم الاثنين الموافق 24/8/2020،كما أعلنت الجامعة وعبر موقعها الإلكتروني bau. edu. jo، فتح باب القبول الإلكتروني لكافة تخصصات الدرجة الجامعية المتوسطة.

ودعت الجامعة كافة الطلبة الراغبين بتقديم طلبات الالتحاق بالدخول إلى موقعها الإلكتروني( وحدة القبول والتسجيل) للاطلاع على النشرة الخاصة بكافة التخصصات في الجامعة وكلياتها لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم وأسعار الساعات المعتمدة لكل تخصص.