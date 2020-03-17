البلقاء التطبيقية تبدأ بصرف الرواتب اليوم الثلاثاء

الغد – بدأت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الثلاثاء بصرف الرواتب لكافة العاملين فيها.

وقال رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي أن الجامعة كانت قد أعدت خطة مسبقة لمواجهة أي مستجدات. حيث أنهت الجامعة عمليات التدقيق للرواتب في وقت مبكر وبعد صدور قرار مجلس الوزراء بتعطيل كافة المؤسسات الوطنية فقد تم صرف الرواتب للعاملين في الجامعة هذا اليوم.

ودعا الدكتور الزعبي كافة كوادر الجامعة وذويهم بالالتزام بالتعليمات التي تصدر عن الحكومة والقوات المسلحة درع الوطن واي جهة رسمية صاحبة اختصاص وعدم الخروج من منازلهم.

حمى الله الوطن وحفظ جلالة الملك وحمى الاردن واهله.