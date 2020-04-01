“البلقاء التطبيقية” تتبرع بـ50 ألف دينار من موظفيها لـ”الصحة”

البلقاء- قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي أن الجامعة قامت اليوم بتسليم شيك بقيمة 50 الف دينار من العاملين في الجامعة لوزارة الصحة لدعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدكتور الزعبي إن الجامعة وانطلاقا من الحس الوطني وضرورة تكاتف جميع الجهود الوطنية في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد فإن مجلس الأمناء والعمداء وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة قررت فور ظهور هذا الوباء التبرع بمبلغ خمسون الف دينار لدعم الجهود في مواجهة هذا الوباء.

وقال الدكتور الزعبي ان الاردن حقه أن نكون عند حسن ظن الوطن وقائده في مواجهة المخاطر، وان هذا هو نداء الواجب الذي يجب على كل مخلص ووطني أن يقوم به تجاه وطنه.

وشكر الدكتور الزعبي كافة الجهود الوطنية المخلصة التي بذلتها الحكومة في التصدي لهذا الوباء وكل من قام بواجبه من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ووزارة الصحة وكافة المؤسسات الوطنية وأفراد في دعم الجهود لمنع انتشار هذا الوباء.

وأضاف الدكتور الزعبي اننا اليوم نقف مع أنفسنا ومع الوطن وقيادته ونضع كافة إمكانياتنا في خدمة الوطن وندعو الجميع للالتزام في التعليمات والإرشادات الصادرة عن كافة الجهات صاحبة الاختصاص.

وأضاف الدكتور الزعبي إن الجامعة تعمل على اعداد مبادرة أخرى يقودها أعضاء هيئة التدريس والإداريين لجمع التبرعات لصالح الجهود المبذولة لحصر هذا الوباء.

حمى الله الأردن وقيادته الهاشمية وشعبه.