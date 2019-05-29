البلقاء التطبيقية تحدد مواعيد الدورة الصيفية للشامل

البلقاء- الغد- اصدرت اللجنة العليا للامتحانات في جامعة البلقاء التطبيقية خلال جلستها التي عقدت اليوم برئاسة الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي رئيس جامعة البلقاء التطبيقية مجموعة من القرارات حددت بموجبها مواعيد انعقاد الدورة الصيفية لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة لعام 2019.

وبحسب رئيس الجامعةرئيس اللجنة العليا للامتحانات الدكتور عبدالله سرور الزعبي يبدأ تسجيل الطلبة لامتحان الدورة الصيفية لعام 2019 اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 02/06/2019، وحتى يوم الخميس الموافق 20/06/201 وفوضت الجامعة رئيس اللجنة العليا للامتحانات بتمديد فترة التسجيل، إذا لزم الأمر، وفقاً لما تقتضيه مصلحة الامتحان.

وحددت الجامعة مواعيد امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الصيفية لعام 2019 كما يلي بحيث تبدأ جميع الامتحانات (العملية والنظرية) في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

ويكون الامتحان العملي من يوم السبت٢٠/٧/٢٠١٩ حتى يوم السبت ٢٧/٧/٢٠١٩.

اما الامتحان النظري: الورقة الأولى السبت 03/08/2019 ، الورقة الثانية الإثنين05/08/2019 ،الورقة الثالثة الخميس 08/08/2019.

وبين الزعبي انه في حال تعذر عقد امتحان أي ورقة يتم إعادة جدولة الامتحان بالشكل التالي:

الورقة الأولى الأحد04/08/2019،الورقة الثانية الثلاثاء 06/08/2019،الورقة الثالثة السبت 10/08/2019.

كما تحدد مواعيد الجلسات وفقاً للجدول التالي:الأولى 10:00–12:30 • مدة الجلسة (ساعتان فقط) للورقة الأولى و(ساعتان وربع) لكل من الورقتين الثانية والثالثة لجميع التخصصات وفقاً للخطط الدراسية القديمة ومدة الجلسة (ساعتان فقط) للورقة الأولى و(ساعة ونصف) للورقة الثانية و(ساعتان ونصف) للورقة الثالثة لجميع التخصصات وفقا للخطط الدراسية الجديدة.

الثانية 12:30 – 3:00

الثالثة 03:00 – 5:30

الرابعة 5:30 – 8:00

واضاف الزعبي انه يسمح للطلبة من الفئات التالية التقدم لامتحان الدورة الصيفية لعام 2019:

المنتظم: من أنهى بنجاح دراسة كافة المواد الدراسية المقررة لتخصصه في العام 2017 فما بعد، ولم يسبق له التقدم للامتحان، فيتقدم في كافة الأوراق النظرية والعملية لتخصصه وفقاً للخطة الدراسية التي قبل عليها (خطط العام الدارسي 2008/2009 أو خطط العام الدراسي 2017 / 2018) ،المعيد: الراسب في الامتحان من العام 2017 فما بعد، على أن لا تتجاوز عدد مرات تقدمه للامتحان عن أربع مرات، فيجب عليه التقدم للامتحان في الأوراق التي رسب بها، وبامكانه اختيار أي ورقة أو أوراق (نظرية أو عملية) من الأوراق التي نجح بها في آخر دورة امتحان تقدم لها ،الناجح لرفع المعدل: الناجح في امتحان الدورة الربيعية لعام 2019، ويرغب برفع معدله، فيتقدم للامتحان في أي ورقة أو أوراق نظرية من الأوراق المقررة لتخصصه وفقاً للخطط الدراسية القديمة، ولا يجوز له إعادة الامتحان العملي (الورقة العملية).

كما تقرر عقد امتحان الكفاءة العملي لطلبة برنامج الدبلوم الفني في الفترة الواقعة ما بين يوم السبت الموافق 20/7/2019 وحتى يوم السبت الموافق 27/7/2019 فيما تبدأ كافة امتحانات الكفاءة العملي لطلبة برنامج الدبلوم الفني في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

واوضح الزعبي انه يحق لمن تقدم بطلب التحاق لامتحان الدورة الصيفية لعام 2019 الانسحاب من الامتحان مع الاحتفاظ بحقه في استرداد أو ترصيد رسومه، وفقاً للشروط التالية: إذا لم يتأهل للامتحان لأسباب التحصيل العلمي أو المعدل التراكمي ،إذا تم سحب أو الغاء تسجيله من قبل وحدة التقييم والامتحانات العامة، إذا لم يتقدم للامتحان لأسباب مرضية، على أن يتم إثبات ذلك بموجب تقرير طبي من لجنة طبية لوائية، إذا تقدم بطلب للانسحاب من الامتحان لعدم رغبته في التقدم وذلك خلال فترة لا تتجاوز نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 16/07/2019، لرئيس اللجنة العليا للامتحانات وبتنسيب من مدير وحدة التقييم والامتحانات العامة النظر والبت في الحالات التي لم يرد بها نص مما ذكر أعلاه.