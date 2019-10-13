“البلقاء التطبيقية” تحصد المركز الأول في المسابقة الوطنية للتعبير البيئي

حابس العدوان

البلقاء – فاز فريق جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الحصن الجامعية بالمركز الأول في مشروع المسابقة الوطنية للتعبير البيئي على مستوى الجامعات الأردنية عن مشروع ( الذكاء الاصطناعي والبیئة).

وتهدف المسابقة التي تنظمها جمعية الجيل الأخضر ومؤسسة فريدريش آيبرت وبالتعاون مع مجموعة عمل الامارات للبيئة والجامعة الهاشمية الى توفير منصة لقادة المستقبل في المجال البيئي والذين يشكلون شريحة مهمة ومستهدفة من طلبة الجامعات الأردنية للالتقاء وعرض مهاراتهم في التحدث امام الجمهور بشكل خلاق وابداعي للتعبير عن آرائهم بشأن القضايا البيئية المعاصرة واقتراح حلول لإحداث تغيير إيجابي.

واجتاز فريق جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الحصن الجامعية الذي تشرف عليه المهندسة لآليء السامرائي من قسم الهندسة المدنیة /میاه وبیئة كافة المستويات بنجاح

واثنى رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي على النتائج المتميزة التي حققها طلبة البلقاء التطبيقية في الآونة الأخيرة وخاصة في مجال الأفكار الإبداعية والريادة، مشيرا إلى ان الجامعة انشأت صندوق مالي لدعم للطلبة الرياديين داعيا الطلبة إلى الاستفادة من هذا الصندوق لتنفيذ أفكارهم الريادية والإبداعية.

وقال الزعبي “بالأمس قمنا بتكريم طلبة نادي الطاقة في كلية الهندسة التكنولوجية والذي فاز بالمركز الأول لأفضل نادي طاقة عالميا، وفرق من الجامعة حققت المراكز الأولى الثلاث في مسابقة سبارك الهولندية وحصلوا على شهادات وجوائز مالية بقيمة ٥ آلاف دينار، اضافة الى العديد من المشاركات العالمية التي حقق بها طلبتنا المراكز المتقدمة”، مضيفا “اليوم نقدم التهنئة لاسرة كلية الحصن الجامعية على هذا الإنجاز وللطلبة أعضاء الفريق وهم -یزید محمد العمري -مریم یوسف عثمان -هبة مصطفى المومني ولمشرفة الفريق المهندسة لالئ السامرائي.