“البلقاء التطبيقية”: تحويل أبناء العاملين المقبولين على الموازي بتخصص الطب على البرنامج العادي

قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور أحمد العجلوني، إن مجلس أمناء الجامعة وافق على تحويل كافة أبناء العاملين المقبولين في البرنامج الموازي تخصص دكتور في الطب بداية العام الجامعي الحالي إلى النظام العادي بدءا من الفصل الدراسي الثاني المقبل.

وبين الدكتور العجلوني أن عدد المستفيدين من أبناء العاملين من هذا القرار يبلغ 15 طالبا وطالبة.

وأكد الدكتور العجلوني أن هذا القرار يأتي انسجاما مع النسب المقررة لأبناء العاملين في مقاعد الطب في الجامعة من أعداد الطلبة المقبولين على البرنامج التنافسي وفق الأعداد الواردة من قبل وحدة التنسيق الموحد، حيث سيصبح عدد الطلبة من أبناء العاملين المقبولين على البرنامج العادي لأبناء العاملين 63 طالبا وطالبة. – بترا