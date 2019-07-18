البلقاء التطبيقية تستكمل الاستعدادات لامتحان الشامل

حابس العدوان

السلط – اكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبدالله سرور الزعبي أن الجامعة استكملت كافة الإجراءات اللازمة لعقد امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) في دورته الصيفية لعام 2019م، والتي تعقد بين 20 – 27 من الشهر الجاري.

وبين الدكتور الزعبي ان عدد المتقدمين للامتحان يبلغ (4811) طالب وطالبة من (45) كلية جامعية متوسطة موزعين على (95) تخصص ضمن الخطط الدراسية القديمة منهم (3673) يتقدمون للامتحان لأول مرة و(987) سبق وأن تقدموا للامتحان ولم يحققوا متطلبات النجاح و(151) طالب وطالبة يتقدمون للامتحان لغايات رفع معدلاتهم، مشيرا الى ان الامتحانات النظرية ستعقد يوم 3/8/2019 للورقة الأولى والورقة الثانية يوم 5/8/2019 أما الثالثة والأخيرة فستكون يوم 8/8/2019.

واضاف رئيس الجامعة انه جرى تجهيز (12) مركز امتحان موزعة على جميع محافظات المملكة و(31) مركزاً للامتحان العملي، مؤكدا ان امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للخطط الدراسية الجديدة سيكون مختلفا تماماً عما هو متعارف عليه، حيث سيتقدم الطلبة ولأول مرة الى الامتحان وفقاً لمصفوفة مخرجات التعلم التي يحتاجها سوق العمل لكل تخصص، لافتا الى ان الامتحانات لن تكون تحصيلية في المواد التي درسها الطالب، بل سيقيس مدى اكتساب واتقان الطلبة للمهارات والمعارف العلمية والتخصصية والتشغيلية والعملية التطبيقية التي اكتسبها خلال دراسته في كليته، وستكون جميع الأسئلة من ضمن المهارات المعلنة للطلبة على موقع وحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية.

واوضح ان الجامعة نشرت على موقعها ارشادات وتعليمات للطلبة تتعلق بالامتحان النظري والعملي للخطط الجديدة وبإمكان الطلبة الاطلاع عليها والاستفادة منها عند التحضير للامتحان، موضحا ان بإمكان الطلبة المعنيين الاطلاع على برنامج ومواعيد ومراكز الامتحانات العملية ومعرفة رقم جلوسه ومركز الامتحان والقاعة التي ستقدم فيها إلى الامتحان من خلال الدخول إلى موقع وحدة التقييم والامتحانات العامة من خلال دخولهم إلى موقع وحدة التقييم والامحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية.

ولفت الدكتور الزعبي الى ان امتحان الكفاءة العملي لطلبة برنامج الدبلوم الفني سيعقد خلال الفترة من 20/7 ولغاية 27/7/2019، ومن المتوقع أن يتقدم إلى هذا الامتحان (106) طلاب يتوزعون على (16) تخصصاً مهنياً من (10) كليات جامعية متوسطة، وقد تم تجهيز (14) مركزاً لإجراء الامتحان.

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