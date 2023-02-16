“البلقاء التطبيقية” تطلق بوابة القبول الالكترونية للطلبة الجدد

أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية للطلبة الجدد المرشحين ضمن القوائم والصادرة من وحدة تنسيق القبول الموحد في جميع كليات الجامعة – لمرحلة البكالوريوس – وذلك على الفصل الدراسي الثاني 2022-2023 والراغبين باستكمال قبولهم بالتخصصات التي قبلوا بها، فعلى جميع الطلبة المرشحين للقبول الدخول الى موقع الجامعة الرسمي بوابة القبولات/ قوائم تنسيق القبول الموحد ، لإستكمال اجراءات القبول بكل سهولة ويسر ، وذلك إعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 16-2-2023، وحتى نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 20-2-2023، علماً بانه لن يتم استقبال اي طالب لم يقم باستكمال اجراءات قبوله بعد ذلك تاريخ، ويعتبر مستنكفا وفاقدا لمقعده. (رابط القبول )

http://forsanapp.bau.edu.jo:8080/reg_forms/RegularProgAdmission.jsp

خطوات استكمال اجراءات القبول الالكتروني:

1- يقوم الطالب باستكمال عملية قبوله من خلال “بوابة القبولات” الموجودة على الصفحة الرئيسية لموقع الجامعة والمدرجة ايضا على صفحة وحدة القبول والتسجيل في موقع الجامعة، وذلك من خلال ادخال (الرقم الوطني ورقم الجلوس) والرقم التسلسلي للثانوية الغير أردنية أو رقم الجلوس المثبت على كشف الثانوية العامة ومن ثم تعبئة طلب القبول.

2- يتوجب على الطالب تسديد الرسوم المطلوبة كاملةً لدى أي فرع من فروع البنوك العاملة في الأردن التي توفر خدمة الدفع الإلكتروني إي-فواتيركم (eFAWATEERcom) خلال 24 ساعة من تقديم الطلب باستخدام رقمه الوطني وإلا يعتبر طلبه لاغياً.

3- ستصل للطالب (3) ثلاث رسائل نصية (SMS) على رقم الهاتف المعتمد للطالب اثناء استكمال القبول.

• الرسالة الأولى (SMS1) : تتضمن قيمة الرسوم الدراسية المطلوب دفعها من قبل الطالب من خلال خدمة الدفع الالكتروني اي فواتيركم.

• الرسالة الثانية (SMS2) : تتضمن الرقم الجامعي للطالب وكلمة السر، وكذلك البريد الالكتروني للطالب وكلمة السر له.

• الرسالة الثالثة (SMS3) : تتضمن مواعيد الحضور الى الجامعة / الكلية للتقدم لامتحانات المستوى فقط.

يرجى من الطلبة الجدد عدم مراجعة الجامعة “أقسام التسجيل” لتسليم كشف الثانوية أو ألأوراق الثبوتية الخاصه بالطالب، حيث أن جميع البيانات الخاصه بالطلبة متوفره لدى الجامعة.

ملاحظة :

1- حملة الثانوية الأردنية ليس مطلوب منهم تسليم الأوراق الثبوتية.

2- حملة الثانوية غير الأردنية (العربية، الأجنبية) حيث سيتم الإعلان لاحقا عن مواعيد تسليم الوثائق المطلوبة (معادلة الشهادة الصادرة من وزارة التربية والتعليم الأردنية وصورة مصدقة عن كشف الثانوية للطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية الأجنبية أو العربية.