البلقاء التطبيقية تطلق فيلما وثائقيا بتقنية 4K

حابس العدوان

البلقاء– كشفت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم عن انجاز جديد ومتميز وهو فيلم يوثق أبرز انجازات الجامعة وكلياتها كافة المنتشرة على مساحة الوطن بطريقة تصوير احترافية.

وقال رئيس الجامعة الدكتور عبدالله سرور الزعبي قال انه وانسجاما مع الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية في التشبيك مع الجهات الدولية لإستقطاب الطلبة العرب والأجانب ونظرا للتطور الكبير في وسائل الإعلام والاتصال والثورة الكبيرة في عالم الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي كان التفكير أن نصل إليهم بأقصر الطرق لإيصال المعلومات الكافية عن الجامعة وبنيتها التكنولوجية والبنية التحتية، مضيفا انه تم الانتهاء من هذا العمل المتقن وسيتم رفعه على موقع الجامعة الالكتروني ووسائل الإعلام وكافة المواقع على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الطلبة.

واضاف انه كما سيتم إرسال نسخة الكترونية من هذا الفيلم إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسفارات في الأردن والملحقيات الثقافية، مشيرا إلى إن الفيلم باللغة العربية تم إنتاجه بنسختين مطولة تصل مدة العرض فيها إلى 10 دقائق وفيه العديد من التفاصيل التي تهم المتلقي، ونسخة مختصرة تصل إلى 6 دقائق تركز على أهم المنجزات والتفاصيل التي يهتم بمعرفتها المتلقي أو الراغب بالدراسة في جامعة البلقاء التطبيقية وكذلك الأمر بالنسبة للنسخة باللغة الانجليزية.