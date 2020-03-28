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“البلقاء التطبيقية” تطلق مبادرة لتكريم ناشطين في التعليم الإلكتروني

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد- أطلقت جامعة البلقاء التطبيقية مبادرة لتكريم ناشطين في التعليم عن عن بعد، وذلك لتحفيز الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على الاستمرار في التعلم والتعليم عبر منصات التعلم الالكتروني في ظل الظروف الراهنه. وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الجامعة على العمل لتحقيق التوجيهات الملكية السامية وتنفيذًا للخطة الحكومية بالحرص على سلامة ابنائنا الطلبة وذلك من خلال تذليل العقبات أمام استمرار العملية التعلمية والتعليمية عن طريق اللجوء إلى التعليم الالكتروني وحل اي اشكالات تواجه استخدامه.
ولتحقيق ذلك، وجه رئيس الجامعة الدكتور عبدالله سرور الزعبي نواب الرئيس والعمداء لمنح حوافز و شهادة تقديرية للطلبة الأكثر تفاعلا في كل مادة من المواد المطروحة لهذا الفصل، وحوافز وشهادة تقدير أخرى، لكل قسم، لأكثر عضو هيئة تدريس تفاعل مع الطلبة وانجز في التعليم الالكتروني، وذلك ضمن أسس ومعايير سيتم الإعلان عنها لاحقا.

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