البلقاء التطبيقية تعدل مسمى ومهام عمادة البحث العلمي إلى عمادة البحث العلمي والابتكار

البلقاء – قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي ان مجلس التعليم العالي وافق في جلسته الأخيرة على طلب الجامعة تغيير مسمى عمادة البحث العلمي في الجامعة إلى عمادة البحث العلمي والابتكار.

وأضاف الدكتور الزعبي ان الجامعة تواكب التطورات العالمية في التعليم العالي ومستجداته وتسعى الى تعزيز مكانتها العلمية العالمية ونظراً لتغير مفاهيم دور الجامعات عالمياً من البحث العلمي إلى رعاية الابتكار والريادة وبما يساهم في تعزيز هذا المفهوم الذي يعد الهدف الرئيس للبحث العلمي، ولعكس رؤية ورسالة الجامعة على المهام المناطة بالعمادة من حيث التركيز على الابتكار والإبداع للمساهمة في تسويق مخرجات البحث العلمي وتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة. وأشار الدكتور الزعبي إلى إعادة هيكلة عمادة البحث العلمي والابتكار وبما يتناسب مع الرؤية والرسالة الجديدة لها لتشمل على مركز الابتكار والريادة والإبداع والمركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة ومكتب التعاون والعلاقات الدولية.

وأشار الدكتور الزعبي الى ان موازنة عمادة البحث العلمي والابتكار لهذا العام بلغت 9 % من موازنة الجامعة وللعام الثالث على التوالي وهي النسبة الأعلى للبحث العلمي في كل الجامعات الوطنية كما تقوم الجامعة بدعم الباحثين من خلال حوافز مالية تقدم للباحثين المتميزين، ودعم النشر العلمي في المجلات العالمية المحكمة والمفهرسة في قواعد البيانات العالمية داعيا الباحثين إلى اغتنام هذه الفرص التي توفرها الجامعة للبحث العلمي والابتكار والاستفادة من شبكة العلاقات الدولية التي استطاعت الجامعة تكوينها خلال السنوات الأخيرة، ومن علاقتها مع الجامعات العالمية والمؤسسات البحثية العالمية والمؤسسات الدولية المانحة.