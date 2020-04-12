البلقاء التطبيقية تعفي طالبات كلية الشوبك من أجور السكن

عمان- الغد- قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي إن مجلس أمناء الجامعة قرر إعفاء طالبات كلية الشوبك الجامعية من أجور السكن للفصل الثاني من العام الجامعي 2019 /2020.

وقال الدكتور الزعبي إن هذا القرار جاء متوافق مع توجيهات جلالة الملك للحكومة للتخفيف على المواطنين من الأثر الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا التي قد تنعكس سلبا على حياة الناس والذي نأمل بعون الله تعالى ان يتعافى الوطن من آثاره الاقتصادية والاجتماعية والصحية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف الدكتور الزعبي عندما يطل علينا سيدي جلالة الملك المفدى عبدالله الثاني ابن الحسين بالأمس ويقول بأنه يفاخر بنا كل العالم وان الاردن اثبت للعالم كله من خلال هذه الجائحة مدى صلابة شعبه وتلاحمهم وتكافلهم الذي عز نظيره في العالم، فإننا كذلك نفاخر العالم كله والإنسانية جمعاء بقائد الوطن الأقرب لشعبه والذي يتلمس احتياجات الجميع في الوطن ونحن نعمل بتوجيهات سيدي صاحب الجلالة في التخفيف من الأثر الاقتصادي لهذه الجائحة على المواطنين فجاء هذا القرار اليوم للتخفيف عن ذوي الطالبات في سكن كلية الشوبك الجامعية استجابة للرؤى الملكية والجهود التي تبذلها حكومتنا واجهزتنا كافة.

وأكد أن الأردن سيخرج منتصرا كعادته بإذن الله من كل الأزمات وفضلًا منه وبفضل قيادته الهاشمية واهله الكبار.