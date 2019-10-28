“البلقاء التطبيقية” تعلن افتتاح أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات

عمان – بالتعاون مع شركة هواوي افتتحت جامعة البلقاء التطبيقية” أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات” ضمن حرمها الجامعي في مدينة سلَط بالأردن. وتم الإعلان عن افتتاح الأكاديمية رسمياً بحضور سفير جمهورية الصين الشعبية في الأردن بان ويفانغ. تهدف الأكاديمية سنوياً إلى تدريب أكثر من 500 طالب على أحدث التقنيات الرقمية كـالحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتوجيه والتبديل، حيث يتطلع الشريكان إلى تحويل الأكاديمية إلى مركز تدريبٍ إقليميّ في المستقبل. يُذكر أن الأكاديمية في جامعة البلقاء التطبيقية هي أول أكاديمية لشركة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في الأردن.

وتعهدت هواوي باحداث ثلاثة برامج متخصصة في تقنية المعلومات والاتصالات بالتعاون مع الجامعات الأردنية وذلك بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة هواوي ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة المستمر بالمساهمة في بناء نظام إيكولوجي شامل للمواهب المحلية مع سد الفجوة بين المعرفة النظرية والخبرة العملية. وأسفر توقيع مذكّرة التفاهم في أبريل عن تعاون مثمر بين جامعة البلقاء التطبيقية وشركة هواوي بما في ذلك الزيارة التي قامت بها إدارة جامعة البلقاء التطبيقية لمقر شركة هواوي الرئيسي في مدينة شينزن الصينية. وتبادلَ خبراء شركة هواوي والطاقم التدريسي في جامعة البلقاء التطبيقية في أعقاب ذلك مذكراتٍ حول تطوير المناهج، كما أجرى خبراء هواوي دورات تدريبية ضمن موقع العمل لمدة تجاوزت الشهر. وأتاحث هذه الدورات الفرصة لأكثر من عشرين مدرسا من جامعة البلقاء التطبيقية للتعرف على تقنيات حديثة، فيما أهلَّتْ شركة هواوي ستة عشرة مشاركاً كمدرسين أكاديميين معتَمَدين. وتوفِّر الشركة أيضاً للأكاديمية الجديدة حسب مذكرة التفاهم مُختَبرَين مجهّزين بالكامل وهما مُختبَر التوجيه والتبديل، ومُختَبر الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية بالإضافة إلى العديد من المواد التدريبية الأخرى. وقال بان ويفانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية في الأردن: “نحن فخورون بمبادرة هواوي التي لا تدّخر جهداً للمساهمة في تطوير المجتمع الأردني وتضع كل إمكاناتها لدعم يتعلق الاقتصاد الرقمي الأردني”. وقال الدكتور عبد الله الزعبي، رئيس جامعة البلقاء التطبيقية: “التعاون بين شركة هواوي وجامعة البلقاء التطبيقية هو علامة فارقة في تاريخ قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بالأردن. ولن يسفر هذا التعاون عن إنشاء أول أكاديمية لـهواوي في الأردن فحسب، بل سيفتح لطلاب جامعة البلقاء التطبيقية أبواباً جديدة لاكتساب المعرفة والخبرة من شركة هواوي”.