البلقاء التطبيقية تعلن نتائج المسابقة الاولى في الاردن لأفضل زيت زيتون بكر ممتاز

عمان- رعت سمو الاميرة بسمة بنت علي حفل توزيع جوائز مسابقة جامعة البلقاء التطبيقية لأفضل زيت زيتون بكر ممتاز للموسم 2020/2021 والذي نظمتها كلية الزراعة التكنولوجية بالتعاون مع نقابة أصحاب المعاصر والزيتون الأردنية، والاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، والشبكة النسائية الأردنية لزيت الزيتون والتي تقام لاول مرة في الاردن تحت شعار زيتونة أردنيه…أصلها ثابت وعطاؤها مستمر كأول مسابقة بمعايير دولية في مئوية الدولة الاردنية الثانية .

رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي قال في حفل توزيع الجوائز اننا في جامعة البلقاء التطبيقية نلتقط الاشارات والتوجيهات الملكية حيث كان توجه جلاله الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بضرورة الاهتمام والتركيز على التعليم التقني والتشاركية مع القطاع الخاص وتحقيق الامن الغذائي في ظل ما واجهته الدول مؤخرا من جائحة كورونا، فعملنا وبالتشاركية مع القطاع الخاص على تغيير خططنا الدراسية ومناهجه ومخرجاته ليتلاءم مع متغيرات العصر لخلق فرص التشغيل، لأننا نؤمن أن التكاملية مع القطاع الخاص هي السبيل الوحيد للنهوض بقطاع التنمية المستدامة وتحريك العجلة الاقتصادية وتشغيل ابنائنا الخريجين كما ان هذه المسابقة التي تقام لاول مرة في الاردن وبمعايير دولية هي ثمار للتشارك مع القطاع الخاص ومؤسسات الدولة الرسمية والاهلية، وأشار الدكتور رئيس الجامعة الى اهتمام الجامعة بالبحث العلمي حيث خصصت الجامعة 9% من موازنتها للعام الثالث على التوالي للبحث العلمي لتكون اعلى موازنة للبحث العلمي بين شقيقاتها من الجامعات الوطنية وتحفيز الباحثين على الاهتمام بالبحث العلمي حيث وضعت الجامعة حوافز مالية للأبحاث المنشورة في المجلات العالمية كما تم تخصيص مبالغ مالية في موازنات الجامعة لدعم الافكار الابداعية للطلبة .

وبين الدكتور رئيس الجامعة ان اهتمام الجامعة بالمحافظة على البيئة والزراعة برز من خلال تصدرتها للجامعات الأردنية في تصنيف الجامعات الخضراء (UI GreenMetric) لعام 2020،. حيث حصلت الجامعة على الترتيب الأول محلياً، والثاني عربياً مبينا ان الحدائق والمساحات الخضراء في الجامعة هي اكثر 40000 متر مربع .

وقال رئيس الجامعة : “نفتخر ونعتز اننا في في جامعة البلقاء التطبيقية بدئنا وفي مئوية الدولة الثانية تطبيق مشروع جامعة البلقاء التطبيقية التطور الوظيفي في المسارات المهنية والتقنية ” التجسير والنفاذية ومنح الشهادات المهنية ” والذي يعتبر مستقبل قطاع التعليم التقني والمهني والذي يحقق رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ومستقبل الشباب الأردني للولوج إلى سوق العمل.

بدورها عميد كلية الزراعة التكنولوجية الدكتوره امل العبادي اشارت في كلمتها أن هذه المسابقة التي جاءت تحت شعار “زيتونة أردنية، أصلها ثابت وعطاؤها مستمر”،هدفها الرئيس هو تسليط الضوء على التطور الذي حصل في الأردن في مجال صناعة زيت الزيتون، كمنظومة متكاملة: كميةَ إنتاج، ونوعيةً، ودرجةَ جودة. وكذلك فإن المسابقة تهدف إلى تشجيع المزارع وتحفيزه لإنتاج زيت زيتون عالي الجودة، وتعزيز مكانته بين المزارعين الآخرين، ومساعدته في تسويق منتجاته، محليًّا وعالميًّا، من خلال إبراز القيمة الغذائية العالية التي يتصف بها زيت الزيتون الأردني، وبيان الصفات الأخرى التي يمتاز بها هذا الزيت الذي أصبحت له سمعة خاصة في مختلف الأسواق التقليدية منها وغير التقليدية على حد سواء.

واشارت الدكتورة العبادي إننا ملتزمون بجميع المعايير الدولية للاشتراك بمسابقة “جائزة ماريوسولينيس”، التي تجري في إسبانيا سنوي .

وأضافت الدكتورة العبادي الى إن رعاية جامعة البلقاء التطبيقية لهذه المسابقة، وما يماثلها من نشاطات وفعاليات، لدليل واضح أكيد على الدور المجتمعي الذي تسعى هذه الجامعة الفتية، للقيام به، والعمل على تعزيزه، بكل ما أوتيت من قوة وكل ما أعطيت من عزيمة، وكل ما توفر لها من وسائل وإمكانيات.

وقالت الدكتورة العبادي ” اننا في كلية الزراعة التكنولوجية، ندرك أن الواجب الملقى على عاتقنا يحتم علينا بذل كل جهد مستطاع لدعم القطاع الزراعي، وخدمة المجتمع المحلي، إسهامًا منا في مسيرة الأردن ، فإننا اليوم لدينا عدد من المشاريع الإنتاجية، مثل مشروع انتاج الفطر، ومشروع تربية النحل، ومشروع زراعة نبات الالوفيرا، وتحويله إلى مشروع صناعي لإنتاج الصابون والكريمات وكذلك نركز على تعزيز قدرات طلاب الزراعة في كل كليات الجامعة، من خلال مشروع إنشاء المشاتل، وهو المشروع الذي من شأنه تعزيز إمكانياتهم ومهاراتهم وخبراتهم في مجالات تكثير النباتات، والعناية بها، وزيادة إنتاجها.

بدورة الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون لطفي غديرة قدم في كلمة مسجلة الشكر لجامعة البلقاء التطبيقية على هذا الجهد الكبير في تنظيم المسابقة التي تعتبر الاولى من نوعها على مستوى الاردن والثانية عربيا والتي تعتمد المواصفات الدولية ، مشيرا الى ان المجلس الدولي للزيتون يضم 34 دولة من بينها 8 دول عربية حيث يشكل انتاج الدول العربية الاعضاء في المجلس من زيت الزيتون ربع الانتاج العالمي مبينا ان المجلس يعمل على تحقيق العديد من الاهداف من خلال وضع المواصفات الدولية لزيت الزيتون وتقديم الدعم الفني للأعضاء بالاضافة الى العمل على تطوير الانتاج العالمي للزيتون مشيدا بالمكانة التي يتمتع بها الاردن في هذا المجال وبالكفاءات والخبرات الاردنية المتميزة في زيت الزيتون.

كما قدم كل من رئيس لجنة التحكيم واللجنة الفنية المهندس جمال البطش وعضو لجنة الفنية والتحكيم الدكتور مراد المعايطة عرض عن اسس تقييم عينات الزيت المقدمة من المشاركين والبالغ عددهم (15) مشارك والمراحل التي مرت بها العينات من قبل لجان وفرق وخبراء متخصصين في مجال زيت الزيتون.

وفي ختام الحفل قامت سمو الاميرة بسمة بنت علي بتوزيع الجوائز والميداليات على الفائزين بالجائزة حيث فاز بالجائزة الذهبية عن فئة الفاكهية القوية الشركة الاردنية الحديثة للصناعات الغذائية ( المناصير) فيما فاز وتضمنت فعاليات حفل توزيع جوائز المسابقة والذي حضرها عدد من المسؤولين الرسميين وممثلي الدوائر ذات العلاقة والاساتذه نواب رئيس الجامعة ،عرض فلم وثائقي عن مراحل اعادة تأهيل المسجد الحسيني وبناء منبر له يحاكي منبر صلاح الدين في المسجد الاقصى وذلك تنفيذا للأوامر الملكية السامية بالإضافة الى عرض فلم بعنوان “زيتونة في المئوية الاردنية ” وعلى هامش حفل توزيع جوائز المسابقة افتتحت سمو الاميرة معرض منتوجات زيت الزيتون كما قامت سموها يرافقها رئيس الجامعة والمشاركين والحضور بزراعة اشجار الزيتون وتوطين شجرة الملول في حرم الجامعة .