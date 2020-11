البلقاء التطبيقية تكرم باحثيها المتميزين عالميا

رئيس الجامعة ما حققه أعضاء الهيئة التدريسية من إنجازات هو محط اعتزاز وفخر للجامعة ويساهم بشكل كبير في رفعة وتقدم الجامعة والوطن

البلقاء – الغد – هنأ رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور عبد الله سرور الزعبي الباحثين من أعضاء الهيئة التدريسية على تميزهم في نشر الأبحاث ذات التأثير المرتفع مؤكدا على أن ما حققه أعضاء الهيئة التدريسية من انجازات هو محط اعتزاز وفخر للجامعة، ويساهم بشكل كبير في رفعة وتقدم الجامعة عالميا. جاء ذلك في حفل التكريم الذي أقامته الجامعة لثمانية من أعضاء الهيئة التدريسية منها تم اختيارهم ضمن قائمة أفضل (2%) من الباحثين على مستوى العالم الأكثر تأثيرا واستشهادا، وأضاف الدكتور الزعبي في حديثه خلال الحفل إننا سعداء اليوم أن نلتقي بنخبه طيبة من الأساتذة والباحثين من المدرسين المتميزين في الجامعة، ونأمل أن تكون هذه الإنجازات التي حققتموها حافزا ومثالا لزملائكم أعضاء الهيئة التدريسية لنشر أبحاثهم في المجلات العالمية المرموقة، وأن تكونوا أيضا مثالا وقدوة للطلبة حتى يساهم الجميع في تحسين السمعة الأكاديمية للجامعة ولرفعة الجامعة والوطن.

ودعا رئيس الجامعة الأساتذة المكرمين بأن يكونوا نواة لتشكيل فرق بحثية مؤكدا على مقدرتهم على قيادة فرق بحث تحقق المزيد من الإنجازات العالمية، وأضاف بأن الجامعة تولي البحث العلمي اهتماما كبيرا ولن تتردد بتقديم الدعم للمشاريع البحثية، حيث تخصص الجامعة سنويا ما نسبته (9%) من موازنتها لدعم البحث العلمي وهي من أعلى الموازنات للبحث العلمي بين الجامعات الأردنية.

وأوضح الدكتور الزعبي بأن الجامعة شهدت نقلة متميزة على صعيد التصنيفات العالمية في السنوات الأخيرة، فقد دخلت في قائمة أفضل 800 جامعة على مستوى العالم حيث حلت ضمن الفئة (601-800) بالتصنيف العالمي للجامعات (THE 2021) عالميا وحلت في المرتبة الثانية محليا. كما حلت الجامعة ضمن الفئة (201-250) بتصنيف التايمز لجامعات الدول ذات الاقتصاديات الناشئة، وضمن الفئة (101-200) لتصنيف التايمز الخاص بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بمعيار العمل والنمو الاقتصادي THE Impact Ranking 2020 والذي شاركت به الجامعة للمرة الأولى عام 2020. وحصلت الجامعة على المرتبة الأولى على المستوى المحلي والمرتبة الثانية على المستوى العربي في تصنيف UI Green Metric العالمي لعام 2019، واستطاعت المنافسة مؤخرا والدخول جنبا إلى جنب مع أفضل الجامعات في قارة أسيا من خلال إدراجها ضمن القائمة المختصرة لأفضل ثماني جامعات بمعيار القيادة للحصول على جائزة التايمز THE Awards مما يعد مصدر فخر واعتزاز لنا في الجامعة.

ونقل رئيس الجامعة في حفل التكريم الذي حضره الأساتذة نواب رئيس الجامعة وعميد البحث العلمي وعدد من عمداء الكليات تحيات ومباركة رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة ومجلس العمداء للباحثين أملين منهم بذل المزيد من العطاء والجهد لتحقق الجامعة إنجازات عالمية مرموقة.

بدورهم عبر الباحثون من أعضاء الهيئة التدريسية عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الجامعة ولمجلس الأمناء لهذه المبادرة الطيبة بتكريمهم على ما حققوه من إنجاز، مؤكدين أن هذا واجبهم اتجاه الجامعة وسيشكل حافزا لهم لزيادة العطاء والجهد لتعظيم وزيادة الإنجاز مستقبلا.

وفي ختام الحفل قام رئيس الجامعة بتوزيع الشهادات التقديرية والحوافز المالية التشجيعية على الباحثين المكرمين وهم: الأستاذ الدكتور زيد محمود عضيبات من قسم الرياضيات في كلية العلوم، الأستاذ الدكتور زكريا قاسم القضاة من قسم الهندسة الكيماوية في كلية الهندسة التكنولوجية، الأستاذ الدكتور عمر عثمان بدران من قسم الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة التكنولوجية، الأستاذ الدكتور عمر عبد الكريم أبو عرقوب من قسم الرياضيات في كلية العلوم، الأستاذ الدكتور جمال عثمان جابر من قسم الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة التكنولوجية، الدكتور محمد عزمي البيطار من قسم علم الحاسوب في كلية الحصن الجامعية، الدكتور محمد حمدي الصمادي من قسم العلوم التطبيقية في كلية عجلون الجامعية، الدكتور علي عبد الله العلوان من قسم إدارة الأعمال في كلية عمان الجامعية للعلوم المالية والإدارية.