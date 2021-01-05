البلقاء التطبيقية: توقيع اتفاقية المباشرة بأعمال البنى التحتية لكلية جرش التقنية

عمان- الغد- وقعت في جامعة البلقاء التطبيقية صباح اليوم الثلاثاء، اتفاقية البدء في مشروع تنفيذ أعمال البنية التحتية لكلية جرش التقنية والموقع العام لمباني الكلية على أن يتم الانتهاء من هذه الأعمال خلال هذا العام، حيث وقعها عن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتور عبد الله سرور الزعبي وعن الشركة الوطنية للهندسة والمقاولات مديرها العام المهندس منير الساكت بحضور محافظ جرش الدكتور فراس أبو قاعود ورئيس بلدية جرش الدكتور علي قوقزه والأساتذة نواب رئيس الجامعة.

الأستاذ الدكتور عبد الله سرور الزعبي قال إننا اليوم وفي مستهل احتفالات المملكة بمئويتها الأولى فإننا نهدي هذا الإنجاز إلى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم راعي المسيرة، ولتعزيز واقع ومستقبل التعليم التقني في الأردن، ومتبنين للرؤى الملكية من خلال إنشاء كلية تقنية في محافظة جرش لتخدم أهل هذه المحافظة خاصة وأنها ذات إرث حضاري وتاريخي يمتد إلى آلاف السنين وتعد وجهة سياحية عالمية ومحلية لما تتمتع به من كنوز تاريخية استجمعتها عبر الحقب الزمنية التي مرت عليها، وستكون الكلية معلما بارزا من معالم التعليم العالي وشاهدا من شواهد احتفالات المملكة بمئويتها الأولى.

وأشار إلى أنه من المتوقع البدء بالتدريس في هذه الكلية مطلع العام الجامعي (2023 – 2024) بعدد من التخصصات التي تغطي احتياجات سوق العمل المحلي، مع الأخذ بالاعتبار التركيز على مهن مستقبلية ومهن تخص تقنيات ترميم الآثار.

وقال الدكتور الزعبي إن الجامعة تقوم منذ عام 2017، بإعادة هيكلة كلياتها والتركيز على التعليم التقني، حيث قامت إدارة الجامعة بالتواصل مع الجهات الدولية للحصول على دعم مادي وتقني لهيكلة كليات الجامعة.

بدوره شكر محافظ جرش إدارة الجامعة ممثلة برئيسها لسعيها الدؤوب لتحقيق الرغبة الملكية في إنشاء كلية تقنية في المحافظة، مثمناً هذا الإنجاز لجامعة البلقاء التطبيقية وإدارتها ولأهالي المحافظة ليكون هذا المشروع الوطني شاهدا على الجهود المخلصة ومعلماً من معالم الاحتفال بمئوية المملكة الأردنية الهاشمية.

مشيرا إلى أن المحافظة احتلت المرتبة الثانية محليا في السياحة المحلية حيث زارها في عام 2019 حوالي مليون مواطن وهي مقصد محلي ودولي للسياحة في الأردن، كما أنها محافظة زراعية وتسعى بالتعاون مع إدارة الجامعة أن تكون التخصصات التي ستطرح في الكلية تناسب احتياجات المحافظة وسوق العمل وخاصة تخصص ترميم الآثار.

رئيس بلدية جرش الدكتور علي القواقزه قدم الشكر لرئاسة الجامعة التي واصلت الليل بالنهار للحصول على التمويل اللازم من الجهات المانحة لإنشاء هذه الكلية التقنية لتكون شاهدا من شواهد رفعة الدولة الأردنية، واعداً بتقديم كافة التسهيلات اللازمة من البلدية لتسهيل مهمة الجامعة في إقامة وإنشاء الكلية.