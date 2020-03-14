البلقاء التطبيقية: حملة لتعقيم مرافق الجامعة كافة

عمان- الغد- أطلقت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم حملة لتعقيم كافة مرافق الجامعة من ممرات وقاعات تدريس ومرافق الخدمات ودورات المياه، وذلك ضمن خطة الاستعدادات والإجراءات الوقائية التي تتعلق بمكافحة فيروس كورونا المستجد.



وقال رئيس الجامعة الدكتور عبدالله سرور الزعبي إن خطة الجامعة تنطلق من الخطة الوطنية الشاملة للحفاظ على الوطن خاليا من هذا الفيروس المستجد وضمن الإمكانات المتاحة وتم الايعاز لعمداء كليات الجامعة التي تنتشر على مساحة الوطن باتباع هذه الإجراءات التي اتخذتها الجامعة في تعقيم كافة مرافق الكليات وضمن الامكانيات المتاحة.

وأضاف الدكتور الزعبي إن مجلس العمداء اتخذ في جلسته السابقة قرارا بتشكيل لجنة من كافة الاختصاصات لمواجهة هذا الفيروس، ووضع الخطط اللازمة لتوفير كافة المستلزمات والإجراءات اللازمة لعمل اللجنة في الحفاظ على الجامعة واسرتها من فيروس كورونا وتقديم كافة المستلزمات التي تتطلب تنفيذ كافة التوصيات المتعلقة بمكافحة هذا الفيروس .

وأضاف الدكتور الزعبي إن الجامعة كذَلك وضمن الامكانيات المتاحة عملت العديد من الإجراءات للتوعية بمخاطر هذا الفيروس منها النشرات التوعوية والفيديوهات التي بثتها على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجامعة والطلبة بالإضافة إلى توفير مواد التعقيم في كافة مرافق الجامعة والكليات التابعة لها ورفع نظام البصمة للموظفين واستبداله بالكشف الورقي وتفعيل منظومة التعليم الإلكتروني وإنشاء بريد إلكتروني لكافة الطلبة على موقع الجامعة لإيصال المواد والمحاضرات والاعلانات للطلبة ودعت الجامعة كافة الطلبة للاطلاع على ايملاتهم على موقع الجامعة ومتابعتها باستمرار.



كما قامت الجامعة بتوجيه أعضاء هيئة التدريس بإنشاء مجموعات مع الطلبة على تطبيق الواتس اب لكل مادة من المواد الدراسية لإيصال المحاضرات واي ملاحظات للطلبة بشكل مباشر.

وعن انطلاق الامتحانات العملية للشامل للدورة الربيعية 2020 اليوم أشار الدكتور الزعبي انه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في مراكز عقد الامتحان من توفير المعقمات وتدابير السلامة العامة التي تتعلق بسلامة الطلبة وكوادر عقد الامتحان.

وأضاف الدكتور الزعبي انه وبحمد الله تعالى ان الاردن خالي من هذا الوباء ولم تسجل الا حالة واحدة وتم بحمد الله شفاؤها وخروجها من المستشفى المختص، الا اننا يجب أن نكون على أهبة الاستعداد لمواجهة أي مستجد لهذا الفيروس وندعو الله أن يجنب الاردن والإنسانية جمعاء هذا الفيروس وكافة الأوبئة والأمراض.