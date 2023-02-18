“البلقاء التطبيقية”: شواغر للطلبة في مرحلة الشهادة الجامعية المتوسطة

أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن وجود شواغر في مرحلة الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم المتوسط) فعلى جميع الطلبة الراغبين بالقبول الاطلاع على الدليل الاسترشادي والموجود على موقع الجامعة الالكتروني / بوابة القبولات / بوابة تخصصات الدبلوم المتوسط لاستكمال إجراءات القبول بكل سهوله ويسر.

كما يمكن للطلبة من أبناء الأردنيات والجنسيات الأخرى الحاصلين على الثانوية الأردنية أو ما يعادلها من الدخول من خلال بوابة القبول الالكترونية وعلى البرنامج الموازي بالدينار الأردني بتخصصات الدرجة الجامعية المتوسطة في كليات الجامعة.

من خلال الروابط التالية:

1. رابط الطلبة الأردنيين الحاصلين على الشهادة الثانوية الأردنية

http://forsanapp.bau.edu.jo:8080/reg_forms/DiplomaAdmission.jsp

2. رابط الطلبة غير الأردنيين او الحاصلين على الشهادة الثانوية غير الأردنية

http://forsanapp.bau.edu.jo:8080/reg_forms/NoneJoCertAdmission.jsp?t=2