“البلقاء التطبيقية” ضمن الفئة (301-400) عالمياً بحقل العلوم الفيزيائية للعام 2022

عمان-الغد- أعلن تصنيف التايمز العالمي، الخميس، نتائج تصنيف الجامعات للحقول العلمية على المستوى العالمي حيث حلت جامعة البلقاء التطبيقية بالمرتبة الأولى محلياً وضمن الفئة (301-400) عالمياً في حقل العلوم الفيزيائية بمشاركة 1227 جامعة عالمية حققت شروط التأهل لهذا التصنيف.

بدوره هنأ رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي أسرة الجامعة واسرة كلية العلوم التي استطاعت مع العاملين في مركز التطوير وضمان الجودة على الاستعداد لهذه المنافسة والتقدم بها بسرعه فائقه وهذا الإنجاز يعتبر غير مسبوق والذي يعزز من المكانة العالمية التي أصبحت تتمتع بها الجامعة على مختلف الأصعدة، وأكد الزعبي بأننا ندرك تماماً إمكانياتنا وقدراتنا الفريدة ونسير ضمن خطة متكاملة تلبي أهدافنا الاستراتيجية، وبأننا ملتزمون بأن يكون القادم أفضل لاستدامة التميز الذي نستحق.

ومن الجدير ذكره أن جامعة البلقاء التطبيقية حققت العديد من الإنجازات على صعيد التصنيفات العالمية صاغتها بأيدي أبناءها المخلصين، منها إدراجها بالفئة (801-1000) ضمن تصنيف التايمز العالمي، وإدراجها بالمرتبة 177 لأفضل جامعات آسيا، وإدراجها ضمن الفئة (201-300) بتصنيف تأثير الجامعات، وكذلك الأولى محلياً في تصنيف الجامعات الخضراء بالترتيب 72 عالمياً.