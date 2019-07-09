البلقاء التطبيقية: مكافحة الفساد تحفظ ملف التعاقد مع سلسلة مطاعم طربوش التركية

الغد- أعلن الناطق الإعلامي باسم جامعة البلقاء التطبيقية احمد المناصير أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قامت بحفظ أوراق ملف سلسلة مطاعم طربوش التركية والتي سبق وأن وقعت مذكرة تفاهم مع مركز الاستشارات والدراسات والتدريب والتي قامت النائب هدى العتوم بتوجيه الأسئلة عبر القنوات الرسمية مشيرة إلى وجود مخالفات في مذكرة التفاهم وتم نشر هذه التساؤلات عبر وسائل الإعلام المختلفة.

ومن منطلق النزاهة والشفافية قامت الجامعة بإحالة الملف بالكامل إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لإيمانها المطلق بمهنية الهيئة وحرصها على تطبيق منظومة التشريعات.

وبعد التحقق والتحقيق من سلامة كافة الأوراق والإجراءات المتخذة من قبل مركز الاستشارات والدراسات والتدريب في الجامعة قامت الهيئة بحفظ الملف لعدم وجود أي مخالفة أو شبهات في مذكرة التفاهم وآلية تنفيذها ما بين مركز الاستشارات وسلسلة مطاعم طربوش التركية وأكدت الهيئة سلامة كافة الإجراءات التي اتخذتها الجامعة في مذكرة التفاهم حين عقدها وسلامة كافة الإجراءات المتعلقة بإنهاء هذه المذكرة.

كما قامت الجامعة بإحالة كافة التساؤلات التي وردت إليها من النائب هدى العتوم ومن غيرها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقق والتحقيق بها لثقتها المطلقة فيها كمؤسسة رقابية صاحبة اختصاص.

ومع حفظ هذا الملف الذي تداولته وسائل الإعلام المختلفة فإن الجامعة تهيب بكافة وسائل الإعلام والجميع بضرورة توخي الدقة بنشر أي معلومة قد تسيء بقصد أو دون قصد إلى المؤسسات الوطنية ومنها جامعة البلقاء التطبيقية التي تعرضت لضرر معنوي نتيجة لمثل هذه الأعمال؛ في الوقت الذي تحقق فيه الجامعة نجاحات في كافة المجالات المالية والأكاديمية وبناء شبكة علاقات دولية للنهوض بمخرجاتها الأكاديمية والتقنية.

مؤكدين في الوقت نفسه أن الجامعة تعمل وفقا لمنظومة التشريعات النافذة ولن تسمح بالتطاول عليها وتفتح أبوابها لكافة الأجهزة الرقابية صاحبة الاختصاص.

وتعتبر الجامعة ان المحافظة على سمعة مؤسساتنا الأكاديمية والحفاظ على سمعة التعليم العالي مصلحة وطنية عليا، كما تدعو الجامعة أبناء الوطن كافة بضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية التي نعتز ونفتخر بها جميعا والتي تم بناؤها وتطويرها بجهود أبناء الوطن المخلصين عبر سنوات طويلة من العمل والإنجاز.