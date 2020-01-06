“البلقاء التطبيقية و”المدن الصناعية” توقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب

عمان – وقعت، يوم الأحد الماضي، مذكرة تفاهم بين جامعة البلقاء التطبيقية وشركة المدن الصناعية الأردنية بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محيي الدين توق ووقعها عن جامعة البلقاء التطبيقية رئيسها الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي وعن شركة المدن الصناعية مديرها العام عمر جويعد. وبموجب مذكرة التفاهم هذه، تقوم شركة المدن الصناعية الأردنية بتدريب طلبة جامعة البقاء التطبيقية، وخاصة الطلبة في التخصصات التقنية، في الشركات الصناعية داخل المدن الصناعية الأردنية وتأهيلهم وصقل مهاراتهم من خلال تنفيذ برامج تدريب بالشراكة مع الجامعة تمكنهم من دخول سوق العمل من خلال قضاء طلبة الجامعة ساعات التدريب المخصصة لهم حسب الخطة الدراسية في الشركات والمصانع في شركة المدن الصناعية، كما تمكن هذه المذكرة أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة من إمكانية استخدام مختبرات الشركات الصناعية لإجراء التجارب لأغراض البحث العلمي ومشاريع التخرج.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أشاد عقب توقيع المذكرة بالدور الذي تقوم بها جامعة البلقاء التطبيقية، وخاصة في مجال التعليم التقني كونها المعنية بهذا النوع من التعليم، خاصة أن هذا التعليم يحظى باهتمام ومتابعة من جلالة الملك والحكومة الأردنية من خلال الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.

وأشار إلى أهمية التعليم التقني الذي يسهم في إعداد الطلبة فنيا وتقنيا وإكسابهم المهارات العملية والعلمية والحياتية التي تؤهلهم لدخول سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وهو ما تقوم به جامعة البلقاء التطبيقية من خلال التشاركية التي تنفذها مع القطاع الخاص وسعيها الجاد في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.

وقال الدكتور عبدالله سرور الزعبي رئيس جامعة البلقاء التطبيقية “إن المذكرة الموقعة تمكن الطلبة من الاستفادة من خبرات الشركات الصناعية في تطوير الخطط الدراسية للبرامج التي تطرحها الجامعة، وهو ما عكفت الجامعة على تنفيذه في خططها الدراسية للتخصصات التقنية لمواكبة أي مستجدات في سوق العمل وفتح مجلات التطبيق العملي لطلبة الجامعة من الكليات كافة في شركة المدن الصناعية الأردنية، خاصة أن هذه المدن تنتشر على مساحة أرض الوطن”.

وأشار الدكتور الزعبي الى بعض بنود هذه المذكرة التي منها؛ التعاون في تطوير وإنشاء مختبرات حديثة في جامعة البلقاء التطبيقية وكلياتها، والتعاون على إقامة أيام وظيفية تسهم في تشغيل طلبة الجامعة لدى الشركات الصناعية داخل المدن الصناعية للحد من مشكلة البطالة وإحلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة، بالأخص في المهن التي تحتاج الى الكوادر المؤهلة فنيا وتقنيا، والاستفادة من خبراء الشركات الصناعية داخل الشركات الصناعية لإعطاء محاضرات للطلبة، كما تمكن مذكرة التفاهم الشركات الصناعية من الاستفادة من المراكز التابعة للجامعة في مجال عقد الدورات التدريبية وصقل المهارة ورفع كفاءة وإعداد المتدربين وعلى مستوى عال من الكفاءة.

وأضاف أن أهمية هذه المذكرة تكمن في أنها تأتي تنفيذا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم في تطوير التعليم وإقامة شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وتخريج طلبة مدربين عمليا قادرين على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية وإمكانية تشغيلهم في أماكن تدريبهم تحقيقا لشعار الجامعة الذي ترفعه “التعليم من أجل التشغيل”.

المدير لشركة المدن الصناعية العام عمر جويعد، ثمن هذا التعاون المثمر بين الجامعة والشركة الذي أسفر عن توقيع هذه المذكرة، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة الجامعة في الانفتاح على القطاع الخاص والشراكة الحقيقية التي مثلتها الجامعة بهذا الصدد.

وأضاف “إننا نطمح من خلال هذه المذكرة إلى إحلال الطلبة خاصة في التخصصات التقنية محل العمالة الوافدة الموجودة في سوق العمل، وخصوصا تلك التي تحتاج الى كوادر ومؤهلات علمية وتقنية”، مشيرا الى وجود أكثر من 400 ألف وافد يشغلون هذا النوع من الوظائف.