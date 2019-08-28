البلقاء التطبيقية” وعثمان غازي باشا” التركية يوقعان اتفاقية تعاون أكاديمي

حابس العدوان

السلط – وقعت جامعة البلقاء التطبيقية اتفاقية لتعزيز التعاون الاكاديمي مع جامعة عثمان غازي باشا التركية بهدف تبادل الخبرات وتطوير العمل الأكاديمي المشترك.

وأكّد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي، على أهمية العلاقات الأكاديمية الأردنية التركية وأثرها المتحقق على المنطقة، كونها تسهم في التشبيك البحثي بين الجامعات الأردنية ونظيراتها التركية، مبينا إن الجامعة قامت خلال العامين الماضيين بعقد أنشطة ومؤتمرات علمية عالمية مع جامعات تركية كجامعة كارابوك وعثمان غازي باشا وجامعة محمد عاكف ارسوي وجامعة بالك أسير وجامعة فان التركية.

واضاف أن مذكرة التفاهم مع جامعة عثمان باشا، جاءت بين جامعيتن تحظيّان بانتشار ودور واسع في بلديهما، وتسعيان للتميز والريادة على مستوى العالم من خلال توفير التخصصات الحديثة التي تسد حاجات المجتمع المحلي بالبلدين، وحاجات الاقليم لتخصصات تقنية ومهنية، موضحا ان الجامعة حققت في الأعوام الأخيرة تميزاً في انفتاحها على العالم، تمثل في توقيعها لمذكرات تفاهم واتفاقيات مع جامعات مرموقة وشركات عالمية مرموقة، مثل : شركة “هواوي” و”تويوتا”.

وبين الزعبي ان التعاون الأكاديمي الجامعات التركية اثمر عن عقد مؤتمر الاقتصاد الإسلامي الدولي الأول في جامعة كارابوك التركية ومؤتمر الاقتصاد الإسلامي الدولي الثاني في جامعة البلقاء التطبيقية والمؤتمر الدولي الثالث الاتجاهات الجديدة في العلوم الاجتماعية بالتعاون مع جامعة محمد عاكف التركية، بالاضافة إلى حصول 4 طلاب و4 من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية على منحة “مولانا”التركية في جامعة كارابوك.

وأكّد أن خطط الجامعة تتضمن بنوداً تتعلق بتعزيز التعاون الدولي الذي يعزز الاتجاهات البحثية لدى أعضاء الهيئة التدريسية ويبقيهم على اطلاع حول آخر مستجدات العلوم الحديثة والأبحاث العملية وما تحقق من براءات اختراع، مشيرا الى إن هذا التعاون عاد بالنفعّ على مستوى الجامعة وبرامجها الاكاديمية خاصة في مجال سعيها لتوطين العلوم التقنية عبر نقل نماذج حديثة فرنسية وألمانية وكورية في برامج التعليم التقني.

بدوره، أكّد رئيس جامعة عثمان غازي باشا الاستاذ الدكتور بنجامين شاهين على أهمية مذكرة التفاهم التي وقعها مع جامعة البلقاء التطبيقية، اذ انها تتيح للوسط الأكاديمي في جامعة عثمان غازي باشا الانفتاح على أكبر جامعة بالأردن عبر كلياتها المنشترة في معظم محافظات المملكة، والتي تسعى إلى رفع نسب التشغيل والحدّ من البطالة.

وتهدف الاتفاقية الى تشجيع وتطوير العمل الأكاديمي المشترك وتبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية وتبادل المنشورات العلمية والمؤلفات والمساقات التدريسية والمعلومات العلمية، بالاضافة إلى تنظيم برامج أكاديمية وأنشطة وبحوث مكتبية خاصة لطلبة الدراسات العليا.