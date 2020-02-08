“البلقاء التطبيقية” يتوج بلقب بطولة الجامعات لخماسي كرة القدم

عمان-الغد- توج فريق جامعة البلقاء التطبيقية نفسه بطلاً لبطولة الجامعات الأردنية لخماسي كرة القدم بعد تغلبه في المباراة النهائية على الجامعة الأردنية بركلات الترجيح (2-0) بعد تعادل الفريقين بنتيجة (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملاعب شركة تطوير العقبة.

واستهل “البلقاء التطبيقية” مشواره في البطولة بفوز عريض على فيلادلفيا (6-0)، واجتاز جامعة الحسين بهدفين نظيفين، وتغلب على البترا بنتيجة (3-1)، وهي النتائج التي صعدت به للدور الثاني بطلا للمجموعة، قبل أن يلاقي في الدور ربع النهائي اليرموك ويجتازه بهدفين مقابل هدف، وفي الدور نصف النهائي تغلبت البلقاء على الزرقاء بنتيجة (6-3) ليتأهل بذلك الى المباراة النهائية ويلاقي الجامعة الأردنية التي صعدت للمباراة النهائية بعد تغلبها على الهاشمية بهدف نظيف.

وفي الحفل الختامي الذي أقيم برعاية الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية وجامعة عمان الأهلية، قام عميد شؤون الطلبة الدكتور مصطفى العطيات أمين سر الاتحاد مندوبا عن رئيس الاتحاد بتتويج الفرق الفائزة بحضور جماهيري غفير وبحضور كل من نائب مدير شرطة العقبة العقيد محمد الرحاحلة والرائد أسامة الشوبكي وأعضاء الهيئة الإدارية واللجنة الفنية للاتحاد، حيث حصلت الجامعة الهاشمية والزرقاء على المركز الثالث والثالث مكرر، فيما حصلت الأردنية على المركز الثاني، وبطل الجامعات “البلقاء” بالمركز الأول.

كما قام العطيات بتكريم الجهات الداعمة للبطولة، حيث تم تقديم درع الاتحاد لمديرية شرطة العقبة ومديرية دفاع مدني العقبة، والتلفزيون الأردني والاتحاد الأردني لكرة القدم، والفنادق الداعمة مارينا بلازا وجراند تالابيه، كما تم تقديم درع الاتحاد للمدارس العلمية النموذجية وشركة تطوير العقبة من خلال مساهمتهم في توفير الملاعب خلال فترة البطولة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح البطولة، بالإضافة الى استديو الجبيهة الذي قام بتغطية كافة فعاليات البطولة.

والجدير بالذكر أن البطولة الشتوية التاسعة عشرة لخماسيات كرة القدم تقام سنوياً احتفالا بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في مدينة العقبة مطلع شهر شباط من كل عام.