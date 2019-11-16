البلقاء.. القبض على مرتكب حادثة الدهس والفرار في علان

عمان-الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام انه بتاريخ 14/11/2019 ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة البلقاء بتعرض شابين في منطقة علان / الديرة لحادث دهس من قبل مركبة مجهولة لاذ سائقها بالفرار بعد ارتكاب الحادث حيث أُسعِف الشابان للمستشفى وما لبث أحدهما أن فارق الحياة، وشكل فريق تحقيق من البحث الجنائي في مديرية الشرطة لمتابعة التحقيق في الحادثة وتحديد هوية المتسبب وضبطه.

وأضاف الناطق الاعلامي أن فريق التحقيق من خلال ما قام به من جمع للمعلومات تمكن من تحديد المركبة التي ارتكبت الحادثة وجرى ضبط المركبة وإلقاء القبض على سائقها وجرى توديع القضية للمدعي العام والذي قرر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.