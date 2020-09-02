البلقاء: حملات التعقيم تواصل عملها بعد ثبوت إصابات في البقعة والشونة الجنوبية

حابس العدوان

البلقاء – فيما تواصل الاجهزة المعنية منذ مساء امس القيام بحملات تعقيم بعد ثبوت اصاية فتاتين في البقعة والشونة الجنوبية، علقت مديرية تربية لواء عين الباشا دوام 150 طالبا وطالبة في الثانوية العامة، بعد مخالطتهم طالبة اعلن عن اصابتها بفايروس كورونا في مخيم البقعة كإجراء وقائي.

وقال مدير تربية عين الباشا الدكتور فادي الجزازي ان قرار تعليق دوام الطلبة جاء اصابة طالبة في احد المراكز الثقافية، مبينا أنه تم التعميم على جميع الطلبة الملتحقين بالمركز الثقافي بعدم الالتحاق بالدوام المدرسي لغاية انتهاء فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات ومتابعة من خالطهم.

واكد رئيس بلدية الشونة الوسطى ابراهيم فاهد العدوان ان كوادر البلدية باشرت منذ مساء امس بحملات تعقيم في منطقة الكرامة بعد ثبوت اصابة فتاة، مضيفا ان الكوادر مستمرة بحملات التعقيم في محيط منظقة سكن الفتاة واقاربها.

وبين مدير شركة الخدمات في مستشفى الشونة الجنوبية باسل العدوان ان العاملين في الشركة باشروا منذ مساء امس بحملات تعقيم لكافة مرافق المستشفى، مشيرا إلى ان هذه الحملات تاتي كاجراء وقائي بعد اكتشاف اصابة الفتاة التي راجعت المستشفى سابقا.