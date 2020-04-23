البلقاء: رقابة مكثفة على المحال التجارية خلال رمضان

حابس العدوان

الأغوار الوسطى– اكد مديرية الشؤون الصحية في محافظة البلقاء، الدكتور وائل العزب، أن المديرية انهت استعداداتها لتنفيذ حملات رقابية مكثفه على الاسواق التجارية في المحافظة خلال شهر رمضان.

واضاف انه تم وضع برنامج مناوبات للمراقبين الصحيين خلال الساعات المسموح فيها للمواطنين بالتنقل ما بين الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء لضمان الرقابة والتفتيش في جميع مناطق والوية المحافظة التابعة للمديرية وبين انه اصدر تعليمات مشددة وصارمة لجميع المراقبين الصحيين بضرورة التزام كافة المحال التجارية التي سمح لها بالعمل بتعليمات الصحة العامة واخذ كافة اجراءات التعقيم والتباعد بين الزبائن وتوافر كافة معدات السلامة.

وأكد أننا في نفس الوقت الذي نواجه فيه ازمة فيروس كورونا وقيام فرقنا الصحية بعمليات التقصي الوبائي وغيرها من اجراءات في حماية المواطنين من فيروس كورنا ،فانه لا بد من تشديد الرقابة الصحية وزياده اعداد الزيارات الدورية للمحال التجارية مع ارتفاع درجات الحرارة والتي تسرع في عملية تلف المواد الغذائية وتوفير ثلاجات العرض لغايات حفظ الاطعمة الجاهزة المباعه للمواطنين،كما اكد العزب على ضرورة منع اصحاب المحال التجارية والاسواق من عرض عبوات المياه والمواد التموينية تحت اشعه الشمس المباشره والتي تتسبب بفقدانها بعض العناصر الكيمائية الضرورية وتلفها بالاضافة لتعرض العبوات البلاستيكية للتلف وتحويلها لمواد سامة وضارة، كما يتم متابعة حصول مقدمي الخدمات في المحال المخلتفة على شهادات تثبت خلوهم من الاصابة فيروس كورونا المستجد كما سيتم اجراء بعض الفحوصات العشوائية لمقدمي الخدمة في المحال.

واضاف العزب ان المديرية تحرص كذلك على جمع عينات للمياة ومن جميع مصادر المياة بالمحافظة بما فيها الشبكات المنزلية واجراء الفحوصات الضرورية لها بشكل يومي ودوري لضمان وصول مياة صحية وامنة للمواطنين،وطالب المواطنين بضرورة الابلاغ الفوري في حال ملاحظة تغييرات على المياة الواصلة لمنازلهم سواء في لونها او الطعم ليتم اتخاذ الاجراءات الصحية السريعة ومعالجة الخلل.

وبين العزب ان المديرية ستعمل على استقبال الشكاوي والملاحظات من خلال مكاتبها اثناء ساعات الدوام الرسمي بالاضافة لارقام الهواتف الارضية والخلوية للعاملين فيها.

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