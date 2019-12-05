البلقاء: مشروع لإعادة تأهيل وتوسعة شبكات المياه بقيمة 32.6 مليون دولار

حابس العدوان

ديرعلا – قال وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود، ان مشروع اعادة تأهيل وتوسعة شبكات المياه في مناطق من محافظة البلقاء، يهدف الى تعزيز مواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة وتجاوز التحديات نتيجة ازدياد الطلب على المياه، بسبب التوسعات العمرانية وتداعيات اللجوء السوري، مشيرا إلى ان وزارة المياه والري تسعى ضمن خططها الى تحسين وصول كميات المياه للمواطنين بكفاءة وعدالة من خلال تدشين مشاريع مائية جديدة.

واكد المهندس ابو السعود، خلال افتتاحه مشروع اعادة تأهيل وتوسعة شبكات المياه في محافظة البلقاء، والممول بمنحة من الحكومة اليابانية بقيمة 32.6 مليون دولار في معدي صباح امس، حرص الحكومة الدائم على ايجاد كافة الحلول لكافة المشكلات في كافة المناطق وبالاخص المناطق البعيدة عن مراكز المدن، والتي تعاني اوضاعا استثنائية بسبب التحديات المتعددة.

وبين ان الوزارة تعمل بكل جهودها لتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين بالتعاون مع الدول المانحة مثل اليابان، داعيا المواطنين الى دعم الجهود المتواصلة للوزارة/ سلطة المياه في حماية مقدرات المياه والمحافظة عليها، مما سيعمل على سرعة الاستجابة لتطلعات ومطالب المواطنين، وتلبيتها بكل فاعلية وتأمينهم بالاحتياجات المائية بعدالة.

ولفت أبو السعود الى ان الوزارة تسعى الى تعزيز كفاءة شبكات المياه لإدخال مصادر مائية جديدة تقليدية وغير تقليدية بما يلبي طموحات وتطلعات المواطنين وتلبية الاحتياجات المتزايدة، خاصة في المناطق التي عانت خلال اوقات ماضية من اختلالات نتيجة قدم الشبكات مثل مناطق عين الباشا ودير علا ومعدي، مبينا ان هذا المشروع سيعمل على تعزيز امدادات التزويد المائي وتحسين كميات المياه للمواطنين في معظم مناطق عين الباشا ودير علا والتي يتم تزويدها من محطة مياه زي التي كان لها دور رئيسي واساسي في تزويد العديد من مناطق المملكة بمياه الشرب معربا عن امتنان الأردن لهذا الدعم الياباني المتواصل لقطاع المياه.

واوضح السفير الياباني هيديناو ياناغي، أن حكومة اليابان تدعم قطاع المياه في الأردن منذ فترة طويلة وبشكل مستمر. وأن هذا المشروع هو مثال على هذا التعاون الطويل الأمد بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) وسلطة المياه الأردنية، حيث يبلغ إجمالي المساعدات اليابانية في قطاع المياه حتى هذا اليوم حوالي 250 مليون دولار أميركي، بما في ذلك مشروع تحسين وتوسيع شبكات إمدادات المياه في شمال ووسط وادي الأردن الذي تم الانتهاء منه في العام 2008. وقال”آمل أن يعمل نظام المياه المقدم من خلال هذا المشروع على تحسين خدمات التزويد بالمياه للمواطنين في محافظة البلقاء، وبالتالي المساهمة في زيادة فرص الحصول على المياه النظيفة والاستقرار الاجتماعي في الأردن.”

ويتضمن المشروع تنفيذ خطوط ناقلة رئيسة في عين الباشا بطول (10,3) كم، وتنفيذ شبكات مياه فرعية بأقطار مختلفة ايضا وبطول (5كم )، اضافة الى تنفيذ خزانات عدد (2) بسعة (2000م3) لتزويد مناطق صافوط العلوية والسفلية وابو نصير العلوية والسفلية وابو حامد وموبص، اضافة لربط خزان البقعة على الخط الناقل الرئيسي لتزويد اجزاء من مخيم البقعة بكميات مياه اضافية تصل الى نحو(2000م3)، بما يحقق الخدمة وفق افضل المستويات للمواطنين في هذه التجمعات السكانية المكتظة.

ويتضمن المشروع ايضا بناء خزان رئيسي وفرعي، وتنفيذ شبكات رئيسة وفرعية منها الخزان الرئيسي في معدي بسعة (3300) م3، اضافة لإنشاء محطة ضخ مياه جديدة وتركيب مضخات موفرة للطاقة لتعزيز التزويد المائي خلال الصيف القادم، في مناطق دير علا ومعدي ومثلث العارضة ومسيرات فنوش وظهرة الرمل والطوال الشمالي والطوال الجنوبي والمناطق المحيطة بها.

من جانبه اعرب النائب الدكتور مصطفى ياغي ورئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام عن شكر ابناء محافظة البلقاء للحكومة اليابانية، لمساهمتها الكبيرة في دعم المشاريع التي تؤدي الى تحسين شبكة المياه، وتحسين جودة المياه الواصلة للمواطنين.

وحضر حفل الافتتاح محافظ البلقاء نايف الهدايات الحجايا ومتصرف لواء ديرعلا الدكتور علي المواس والمديرة التمثيلية لمكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) تشي مياهارا، وعدد من النواب ورؤساء البلديات في المحافظة.