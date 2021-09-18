البنتاغون يكشف أخطر مشكلة أمنية تواجهها أميركا

واشنطن – قال البنتاغون في تصريح لافت إن روسيا قد تشكل على المدى القصير أخطر مشكلة أمنية تواجهها الولايات المتحدة وأوروبا في المجال العسكري.

وذكر نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية، كولين كال، خلال مشاركته بواسطة الفيديو في “مؤتمر البلطيق العسكري” الذي انعقد في ليتوانيا، أن الصين ربما تشكل خطرا أساسيا على الولايات المتحدة، غير أن روسيا قد تشكل مشكلة أكبر على المدى القصير.

وقال، بحسب نص تصريحاته المنشور على موقع وزارة الدفاع الأمريكية: “في السنوات القادمة، قد تشكل روسيا بالفعل أكبر تحد أمني تواجهه الولايات المتحدة، وبالتأكيد أوروبا، في المجال العسكري”، وفقًا لوكالة روسيا اليوم.

ووصف المسؤول الأمريكي روسيا بأنها “خصم يزداد حزما في سعيه الثابت إلى تعزيز نفوذه في العالم وأداء دور مزعزع على الصعيد الدولي، بما في ذلك من خلال محاولات لتقسيم بلدان الغرب”.