آخر الأخبار-العرب-والعالمالسلايدر الرئيسيالعرب والعالم

البنتاغون: ترامب أمر بقتل قاسم سليماني

منذ 40 دقيقة
قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

الغد- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، أنّ الرئيس دونالد ترامب، وجه الجيش لقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، الذي اغتيل فجرا مع نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بغارة أميركية قرب مطار بغداد.

وقال البنتاغون في بيان إنّ “الجيش بتوجيه من ترامب قتل قاسم سليماني كإجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين بالخارج”.

وأضاف أن “الهدف من الضربة الأميركية هو ردع أي خطط إيرانية في المستقبل لشن هجمات”.

وأشار إلى أنّ “قاسم سليماني أقر الهجمات على السفارة الأمريكية في بغداد وقتله يهدف لردع خطط الهجوم الإيراني مستقبلا”، مبيناً أن “الجنرال الإيراني كان يعمل بنشاط على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والجنود الأمريكيين في المنطقة”.

مقالات ذات صلة

ترامب يغرد بنشر صورة للعلم الأميركي بعد إعلان مقتل سليماني والمهندس

منذ 58 دقيقة

مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد بغارة أميركية قرب بغداد

منذ ساعتين

“الجرائم العائلية”.. الأردنيون يستقبلون 2020 برائحة الدم

منذ 8 ساعات

الملكة رانيا.. سنوات من العمل الدؤوب لتمكين الأفراد والارتقاء برسالة التعليم

منذ 8 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock