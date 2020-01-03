البنتاغون: ترامب أمر بقتل قاسم سليماني

الغد- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، أنّ الرئيس دونالد ترامب، وجه الجيش لقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، الذي اغتيل فجرا مع نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بغارة أميركية قرب مطار بغداد.

وقال البنتاغون في بيان إنّ “الجيش بتوجيه من ترامب قتل قاسم سليماني كإجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين بالخارج”.

وأضاف أن “الهدف من الضربة الأميركية هو ردع أي خطط إيرانية في المستقبل لشن هجمات”.

وأشار إلى أنّ “قاسم سليماني أقر الهجمات على السفارة الأمريكية في بغداد وقتله يهدف لردع خطط الهجوم الإيراني مستقبلا”، مبيناً أن “الجنرال الإيراني كان يعمل بنشاط على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والجنود الأمريكيين في المنطقة”.