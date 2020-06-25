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“البنتاغون” تعلن وفاة جندي أميركي في الأردن

منذ ساعتين
وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"

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واشنطن– أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، الأربعاء، وفاة جندي أمريكي في الأردن، كان يشارك في عملية “العزم الصلب”.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان على موقعها الرسمي إن “نيك برافو ريغولز (20 عاما) من لارغو، فلوريدا توفي في الـ23 من يونيو 2020 في الأردن، خلال دعم عمليات في منطقة عمليات القيادة المركزية”.

ولفت بيان الدفاع الأمريكية إلى أن الوفاة ليست ناجمة عن عمليات لها علاقة بالقتال وأن يجري التحقيق فيها.

وبينت الدفاع الأمريكية أن ريغولز كان يخدم في الكتيبة الثانية، بفوج مدفعية الدفاع الجوي الـ43، اللواء 11 التابع للجيش في فورت بليس، بولاية تكساس.-(CNN)

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