البنتاغون: زيادة كبيرة بمعدل انتحار الجنود الأميركيين

واشنطن – أظهر تقرير صدر عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ليل الخميس الجمعة ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الانتحار في صفوف جنود الجيش الأميركي أثناء الخدمة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ويأتي تقرير البنتاغون، بعدما انتحر ثلاثة بحارة أميركيين الأسبوع الماضي على متن حاملة الطائرات الأميركية جورج دبليو. بوش، بحسب واشنطن بوست التي نشرت الخبر الجمعة.

وبحسب التقرير بلغ معدل انتحار الجنود الأميركيين في الخدمة 24.8 كل 100 ألف بزيادة عن نحو 20 لكل 100 ألف في العام 2013.

وقال التقرير إن 541 جنديا انتحروا عام 2018 مضيفا أن الانتحار الأكثر شيوعا كان بسلاح ناري.

وفي تصريح لمسؤولة الملف في البنتاغون ” إليزابيث فان وينكل” قالت : “نحن لا نسير في الاتجاه الصحيح”.