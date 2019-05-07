واشنطن- قال باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي يوم الاثنين إنه وافق على إرسال حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط بسبب ”تهديد جاد من قوات النظام الإيراني“.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يوم الأحد إن الولايات المتحدة ستنشر حاملة الطائرات أبراهام لينكولن وقوة قاذفات بالشرق الأوسط لتبعث رسالة لإيران.

ورغم أن شاناهان وبولتون لم يتطرقا لتفاصيل، فقد أبلغ مسؤولون أمريكيون رويترز بأن هناك ”عدة تهديدات جادة“ من إيران والقوات التي تحارب بالوكالة عنها للقوات الأمريكية على الأرض، بما في ذلك في العراق، وفي البحر.

وقال شاناهان على تويتر إن هذا ”يمثل إعادة تمركز للعتاد تتسم بالحذر ردا على مؤشرات على تهديد جاد من قوات النظام الإيراني“.

وأضاف ”ندعو النظام الإيراني إلى وقف جميع الاستفزازات. سنحمل النظام الإيراني مسؤولية أي هجوم على قوات أمريكية أو مصالحنا“.

وفي بيان في وقت لاحق قالت الوزارة إن التحرك جاء استجابة ”لمؤشرات على تعزيز الاستعداد الإيراني لشن عمليات هجومية على القوات الأمريكية ومصالحنا“.

ولا تزال هناك أسئلة بشأن أسلوب جمع المعلومات الذي استخدم ومدى أهمية المعلومات وكيف تختلف هذه التهديدات عن المخاوف المعتادة بشأن الأنشطة العسكرية الإيرانية في المنطقة.

ويمثل الإجراء أحدث تحركات إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تهدف لتكثيف الضغط على إيران في الأشهر الأخيرة.

وبدأت جهود إدارة ترامب لفرض عزلة سياسية واقتصادية على طهران في العام الماضي عندما انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي أبرمته مع إيران بمشاركة قوى دولية أخرى في عام 2015.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الاثنين إن الولايات المتحدة شهدت نشاطا من إيران أشار إلى ”تصعيد“ محتمل بعد يوم من قول الولايات المتحدة إنها سترسل حاملة طائرات للشرق الأوسط للتصدي ”لتهديد جاد من قوات النظام الإيراني“.

وللولايات المتحدة حاليا نحو 5200 جندي في العراق وأقل من 2000 في سوريا.-(رويترز)