البنتاغون يخصّص 3.6 مليار دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك

واشنطن- أعلن البنتاغون الثلاثاء أنه خصّص مبلغ 3,6 مليارات دولار لتمويل بناء جدار بطول 280 كلم على الحدود مع المكسيك، وذلك بناء على طلب الرئيس دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جوناثان هوفمان للصحافيين إنّه بهدف تأمين هذه الأموال قرّر البنتاغون “تأجيل” 127 مشروعاً لبناء وتحديث مبان عسكرية في داخل الولايات المتحدة وخارجها كانت الأموال قد رصدت لها في ميزانية العام 2019.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي أنّ وزير الدفاع مارك إسبر “قرّر أنّ هذه المشروعات الإنشائية ضرورية لدعم عمل القوات المسلّحة وبالتالي فإنّ وزارة الدفاع ستنفّذ 11 مشروع بناء عسكرياً لحاجز حدودي”.

من جهته قال كينيث رابوانو المسؤول عن شؤون الأمن الداخلي في البنتاغون إنّ “الطول الإجمالي (…) هو 175 ميلاً”، مشيراً إلى أنّ الأمر ينطوي على تدعيم أقسام من جدار حدودي قائم أصلاً وبناء أقسام أخرى جديدة.

وبحسب الجنرال أندرو بوباس، مدير العمليات في هيئة الأركان الأميركية فإنّ تنفيذ هذا المشروع سيقلل من عدد العسكريين المنتشرين على الحدود مع المكسيك بأمر من ترامب لوقف الهجرة غير الشرعية من أميركا اللاتينية.

ولم يعلن البنتاغون للصحافيين عن مشاريع البناء العسكرية التي تقرّر تأجيلها، مشيراً إلى أنّه يريد أولاً إبلاغ أعضاء الكونغرس المنتخبين عن الولايات المعنية بهذه المشاريع.-(أ ف ب)