البنتاغون يغلق صحيفته الورقية

واشنطن– أعلنت المديرة المالية في وزارة الدفاع الاميركية “البنتاغون” إلاين مكاسكر أمس الاثنين، نيتها إغلاق النسخة المطبوعة من صحيفتها اليومية “ستارز آند سترايبس” التي يعود تاريخ الطبعة الأولى منها إلى العام 1861 خلال الحرب الأهلية الأميركية.

وقالت مكاسكر خلال تقديمها مشروع الميزانية للعام 2021 للبنتاغون، “قررنا أنه في العصر الحديث، لم تعد الصحف الورقية هي الطريقة التي نتواصل من خلالها”.

من جهتها، اشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن وثيقة ميزانية صادرة عن البنتاغون، الى أن الوزارة “تتطلع إلى خفض دعمها المالي لـ”ستارز آند سترايبس” مع انتقال الجمهور من وسائل الإعلام المطبوعة إلى وسائل إعلام يمكن الوصول إليها على نطاق أوسع، كالإنترنت مثلا”. يذكر ان الصحيفة تصدر نسخة ورقية مطبوعة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وإيطاليا، حيث تملك الولايات المتحدة قواعد عسكرية مهمة، ويتم توزيع حوالي 12 ألف نسخة يوميا على قواعد يكون الوصول إلى الإنترنت فيها صعبا أو محظورا لأسباب أمنية.

بترا