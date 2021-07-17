“البندول” تطرح تساؤلات ضمن فعاليات المسرح الحر

معتصم الرقاد

عمان- بعد إعلان مشاركة مسرحية “البندول” أو “مرسحية” كما أطلق عليها الفريق، بدأ الاستعداد للمشاركة في المهرجان الذي أعلنت عنه إدارة فرقة المسرح الحر أنه سيقام وجاهياً بنسبة 50 % ابتداءً من 31 تموز الحالي.

وتأتي مسرحية “البندول” المعدة عن رائعة تشيخوف “الرهان” ضمن فعاليات المهرجان والعروض الشبابية التي تنتمي إلى المدرسة الواقعية الاشتراكية التي تهتم بتصوير الصراع الطبقي بين طبقة العمال والفلاحين وطبقة الرأسمالية والبرجوازيين، وتناقش سؤالاً هاماً، ما الأنسب للإنسان؟ الإعدام أم الحبس المؤبد.

ذلك السؤال الذي يكون بداية الصراع ما بين “تاجر الطرابيش حاتم”، والذي يجسد دوره الممثل طارق اليافاوي، و”المحامي علي” الذي يجسد شخصيته الممثل كامل شاويش، صراع يبدأ في بداية المسرحية وينتهي بعد 15 عاماً.

ويطرح العمل الفني الكثير من التساؤلات التي من شأنها أن تثير عقلية المشاهد وتدفعه للتفكير بالعمل المسرحي.

ومع أن المسرحية معدة عن رائعة تشيخوف “الرهان” الروسية، إلا أنه من خلال الإعداد أسقط النص على العالم العربي بعاداته وتقاليده مجرداً من بلاده الأصلية، معرباً مخرجه إن “ما يثير إعجاب الشعب الروسي بالتأكيد لن يثير إعجاب الأردنيين فلكل شعبٍ ما يثيره”.

كما قال كامل شاويش، “إننا من خلال البندول لن نقدم عرضاً مدهشاً بقدر ما نقدم عرضاً مفيداً يستطيع الجمهور من خلاله أن يخرج بعدد كبير من التساؤلات أهمها “لماذا خلق الإنسان”؟

وفي رد آخر قال المخرج، إنه لا يمكن نسيان القضية الفلسطينية من أعمالنا المسرحية كون المسرح هو الوسيلة الأقوى التي من خلالها تصل أعظم الرسائل وأكبرها، ويذكر أن هذا العمل للكاتب الروسي “تشيخوف” سينوغرافيا وإخراج كامل شاويش.

والعمل المسرحي من بطولة: طارق اليافاوي، عزيز عودة، نغم رشيد، دعاء أبو شرخ، أمين أبو حمد، فراس كنعاني، عدي السفاريني، ينال عبد العزيز، نور نعيمات، عمر البخيت، طارق العبسي، فؤاد بركات، خالد الخوالدة وأحمد سليم، وإضاءة أحمد شلوف وصوتيات عبد الرحمن صراوي، وملابس وإكسسوارات أسيل خليل، ومكياج دينا الفار وعلاقات عامة هيثم الغويري.