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البنك الأردني الكويتي يتبرع بـ 50 ألف دينار لوزارة الصحة

منذ 3 ساعات

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عمان-الغد- أعلن رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي عبد الكريم الكباريتي مساء الثلاثاء عن تبرع البنك بمبلغ (50) ألف دينار لصالح وزارة الصحة.

و أشاد الكباريتي بجهود الحكومة المبذولة لاحتواء أزمة وباء الكورونا المستجد، وأكد على ضرورة تكاتف القطاعين العام والخاص لتجاوز هذه المرحلة الحرجة، وضمن مسؤولية البنك الوطنية والاجتماعية ومساهمة منه في تحمل أعباء الحكومة في هذه الظروف.

وأضاف أن هذا التبرع يأتي استمراراً للدور الذي يلعبه البنك في تقديم الدعم لكافة فئات وقطاعات المجتمع المحلي لا سيما القطاع الصحي.

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