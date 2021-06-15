البنك الأردني الكويتي يثمن دور رجال الأمن العام في حفظ أمن الوطن والمواطن

عمان- الغد- أعرب المدير العام التنفيذي للبنك الأردني الكويتي السيد هيثم البطيخي عن تقدير واعتزاز أسرة البنك بدور مديرية الأمن العام ومرتباتها العاملة في جميع الادارات والوحدات التابعة لها في تحقيق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في المحافظة على أمن الوطن والمواطن وحماية الأرواح والممتلكات والتي تعتبر أولوية تتصدر اهتمامات قائد الوطن حفظه الله.

وقدّم البطيخي خلال زيارته اليوم لإدارة السير الشكر لأحد نشامى الإدارة، الوكيل خلدون أحمد، لدوره الوطني العظيم في ترجمة أسمى آيات الولاء والانتماء للوطن وذلك بتصديه الشجاع لشخص سولت له نفسه الإعتداء ومحاولته سرقة أحد فروع البنك في منطقة ماركا، مؤكدا أن وجود الرجال الشرفاء الذين تدفعهم غيرتهم ووطنيتهم للقيام بمثل هذه الأدوار البطولية ليعتبر موضع فخر واعتزاز وتقدير وعرفان من البنك الأردني الكويتي الذي يتصل بكافة مؤسسات الدولة بعلاقات وثيقة ويؤدي رسالة مهمة من خلال مسؤوليته الاجتماعية.

من جهته أكد مدير إدارة السيرالعميد فراس الصعوب اعتزازه بهذه اللفتة الطيبة من إدارة البنك ، وتثمين الدور الذي يقوم به رجال الأمن العام ، مؤكدا أن ما قام به الوكيل الزواهرة ما هو إلا الواجب الذي أقسم عليه وزملاءه وما يمليه عليه واجبه تجاه وطنه، وترجمة لتوجيهات قيادتنا الهاشمية في بذل أقصى الجهود للحفاظ على الأرواح والممتلكات.