البنك الأردني الكويتي يصدر تقريره الثالث للاستدامة وفقًا لمعايير الحوكمة والإفصاح العالمية

أصدر البنك الأردني الكويتي تقرير الاستدامة للعام الثالث على التوالي وفقًا لأحدث معايير المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير وختم التفاصيل الأساسية للمحتوى Global Reporting Initiative (GRI)و الذي يعد أشمل من التقريرين السابقين، مع الاشارة بأنه تم إعدادهما تماشياً مع تفاصيل المبادئ التوجيهية المتاحة لدى البنك، والذي يبرز أنشطة البنك وعملياته في مختلف الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية خلال عام 2022، ويؤكد على مدى التزام البنك الأردني الكويتي بتطبيق واعتماد إدارة الاستدامة والقضايا الجوهرية التي تتعلق بالعمليات التشغيلية والتخطيط والتي تخدم أصحاب المصلحة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

هذا وقد أكّد المدير العام التنفيذي للبنك، السيد هيثم البطيخي: “بأننا ومن منطلق إدراكنا بالتطورات السريعة في مجال الاستدامة، فإننا نحرص على تطبيق أفضل الممارسات وتنفيذ أحدث المشاريع التي من شأنها أن تنهض بالبنك كمؤسسة مالية رائدة وبالمجتمع المحلي الأردني. وإننا نؤمن كذلك أن رؤية الأردن 2025 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاقية باريس تُمثل مبادرات تساعد في توفير خارطة طريق واضحة تحقق مستقبل مستدام، وتُحدد هذه المبادرات أهدافاً واضحة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، والحفاظ على الموارد، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتضع إطاراً للتعاون بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني. وفي سياق سعينا لتحقيق مستقبل مستدام، نهدف إلى مواءمة استراتيجياتنا مع هذه المبادرات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز مسؤوليتنا الاجتماعية، مؤكدين مدى التزامنا كمؤسسة مصرفية رائدة بكافة كوادره بتحقيق أثر ايجابي في مجال الاستدامة”.

ويتضمن تقرير الاستدامة تفاصيل أداء البنك حول مؤشرات الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ذات الأهمية بشفافية تامة، ودراسة آثار أنشطته على البيئة والمجتمعات المحلية، والسعي نحو إشراك جميع أصحاب المصلحة بفعالية لضمان الوصول للأداء المطلوب. علاوة على ذلك، لا تقتصر جهود البنك على تخفيف أثاره السلبية على البيئة فحسب، بل والعمل جاهداً وباستمرار للبحث عن حلول وخلق برامج مبتكرة تساهم في نهوض المجتمع والبيئة والاقتصاد، والمساهمة في خلق مستقبل أفضل.

يمكنكم الإطلاع على تقرير الاستدامة للعام 2022 من خلال موقع البنك الالكتروني: