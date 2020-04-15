البنك الأردني الكويتي يوزع 50% كأسهم مجانية للمساهمين

عمّان- الغد- أعلن رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي عبد الكريم الكباريتي، الأربعاء، أن البنك المركزي الأردني وافق على طلب مجلس إدارة البنك زيادة رأسمال البنك من 100 مليون دينار إلى 150 مليون دينار، وذلك عن طريق رسملة 50 مليون دينار من الاحتياطي الاختياري وتوزيعها كأسهم مجانية للمساهمين المسجلين بسجلات البنك كما في 17/3/2020، بواقع نصف سهم لكل سهم.

وسيتم دعوة الهيئة العامة غير العادية لمساهمي البنك للانعقاد من خلال الاتصال المرئي للمصادقة عليها، بعد استكمال الإجراءات اللازمة والحصول على موافقة الجهات الرسمية المختصة.

وأوضح الكباريتي أن هذا القرار يأتي استجابة لرغبة العديد من المساهمين ويعكس متانة الوضع المالي للبنك وما لديه من احتياطيات ومخصصات وحقوق ملكية كافية ولتعزيز ثقة المساهمين والعملاء.