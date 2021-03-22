البنك الأهلي الأردني يجدد اتفاقيته مع تكية أم علي

عمان- أعلن البنك الأهلي الأردني عن تجديد اتفاقية الشراكة لدعم تكية أم علي والتي جاءت استمرارا لجهود البنك في تقديم الدعم لبرامج تكية أم علي ونشاطاتها المختلفة، إضافة إلى تعزيز العمل والتعاون المثمر والمستمر ومواصلة البناء على الإنجازات التي تم تحقيقها سابقا والتي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في جميع محافظات المملكة، وقد وقع هذه الاتفاقية الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي، محمد موسى داود والمدير العام لتكية أم علي سامر بلقر.

وبموجب هذه الشراكة سيقدم البنك الأهلي كفالته لمائة أسرة في مختلف محافظات المملكة على مدار العام ضمن برنامج الدعم الغذائي المستدام من تكية أم علي، إلى جانب رعاية إحدى أيام برنامج توزيع وجبات الإفطار الساخنة خلال شهر رمضان المبارك.

وفي تعليق له، عبر الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي، محمد موسى داود عن اعتزازه وفخره بالنتائج التي تحققت من خلال الشراكة مع تكية أم علي خلال السنوات الماضية من خلال المهنية والكفاءة العالية والجهود الكبيرة التي يبذلها فريق تكية أم علي وبالأخص خلال فترة الجائحة الحالية لضمان إيصال الدعم لمستحقيه حيث تصب هذه النتائج في صالح تحقيق أهداف التنمية المستدامة وترجمتها على أرض الواقع.

وأضاف داود بأن دعم البنك الاهلي لبرامج ونشاطات تكية أم علي يتماشى مع إستراتيجيته للازدهار المشترك والتي تهدف للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات وفي جميع محافظات المملكة حيث تقوم تكية أم علي بمكافحة الجوع وسد احتياجات العائلات العفيفة في مجتمعنا، سعيا لتحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في مختلف أنحاء المملكة من خلال برامجها وأنشطتها المختلفة.

ومن جهته، قال مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر، “يسعدنا في تكية أم علي أن نرى مؤسسة كبرى من مؤسسات القطاع الخاص كالبنك الأهلي الأردني مؤمنة برؤيتنا في الوصول لأردن خال من الجوع؛ حيث تؤمن تكية أم علي بما يؤديه القطاع الخاص من دور محوري في دعمنا كمنظمات مجتمع مدني تهدف لتوفير حياة كريمة للأسر المحتاجة خاصة في ظل الظروف الحالية الصعبة.”