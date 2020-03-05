البنك الأهلي الأردني يختتم حملته التوعوية بمرض السرطان

عمان-الغد- اختتم البنك الأهلي مؤخراً حملته التوعوية بمرض السرطان والتي أقامها بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان تحت عنوان قد التحدي، حيث اقام البنك العديد من الفعاليات للموظفين وعائلاتهم في مباني الإدارة العامة التابعة له. وكان البنك قد أطلق حملته الداخلية بالتزامن مع تنفيذ مؤسسة الحسين للسرطان لحمله “قد التحدي”خلال شهر شباط الحالي بمناسبة اليوم العالمي للسرطان والذي يصادف في 4 شباط بهدف نشر الوعي لدى أبناء المجتمع الأردني بأهمية اتباع نمط حياة صحي وتحفيزهم على تبنيه للوقاية من الأمراض، وذلك في خطوة لتشجيع الموظفين وعائلاتهم على تبني السلوكيات التي تحافظ على صحتهم وسلامتهم.

حيث اشتملت الفعاليات على فحص ال In Body لقياس نسبة الدهون والعضلات في الجسم، والتعرف على بعض الممارسات والتمارين الصحية التي يمكن اجراءها ضمن ساعات الدوام وفي مواقع عملهم، إضافةً إلى انشطة تفاعلية بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان في فرع البنك في العبدلي.

يذكر ان مفاهيم الصحة المهنية تحظى بأهمية كبيرة لدى ادارة البنك الأهلي باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من مبادئ الاستدامة التي يعمل وفقاً لها، وجزءاً من امتثاله للمعايير والتعليمات والتوجهات المتبعة، التي يضع تنفيذها على عاتقه، والتي تشمل التزاماته تجاه موظفيه تحقيقاً لإستراتيجيته الخاصة بالازدهار المشترك.