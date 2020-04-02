البنك الأهلي الأردني يقدم مليون دينار أردني لصندوق همة وطن

عمان – أعلن البنك الأهلي الأردني عن تبرعه بما مجموعه مليون دينار أردني لصندوق همة وطن كجزء من استراتيجيته القائمة على الازدهار المشترك، ودعماً منه لجهود المملكة في مكافحة انتشار فيروس كورونا وتقديراً منه لكافة الإجراءات والمبادرات الحكومية بهذا الخصوص.

وحول هذا التبرع صرح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، سعد المعشر بأنه يأتي انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية والاجتماعية وتقديراً منه لكافة الكوادر الطبية والعسكرية والتي تصل الليل بالنهار لحماية الوطن ومقدراته، وأضاف بأن البنك الأهلي لم ولن يدخر جهداً لدعم أية مبادرات من شأنها المساهمة في الحد من انتشار هذا الفيروس.

يذكر بأن البنك الأهلي قد ساهم مسبقاً بشراء أجهزة تنفس لمرضى فيروس كورونا بالتعاون مع منصة نوى، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، كما أطلق العديد من المبادرات الداخلية التي حثت الموظفين على التبرع لصالح العديد من المبادرات الوطنية، حيث يسعى دوماً لزيادة فعالية نشاطاته عن طريق تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي وإثراء المجتمعات المحلية وتنميتها.

والتزاماً منه بمؤازرة القطاع الحكومي وتعزيزاً للتكافل الاجتماعي ، فإن البنك الأهلي يدعو كافة الشركات والمؤسسات للمساهمة في دعم صندوق همة وطن لنكون يداً بيد سنداً للوطن والمواطن ولنتغلب سوياً في معركتنا ضد هذا الفيروس.

حمى الله الأردن قيادة وشعباً