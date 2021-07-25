البنك الأهلي الأردني يوزع كسوة العيد بالتعاون مع بنك الملابس الخيري

قام البنك الأهلي الأردني وتماشياً مع استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية والتي تركز على أهمية تحقيق التكافل الاجتماعي بالمشاركة في توزيع كسوة العيد للأطفال وذلك بالتعاون مع بنك الملابس الخيري، حيث قام عدد من موظفي البنك الأهلي ومن خلال برنامج التطوّع “كلنا أهل” باستقبال الأطفال الذين تتراوح اعمارهم ما بين 6 سنوات ولغاية 16 سنة، وتوزيع كسوة العيد لهم بالإضافة الى الهدايا والألعاب والحلويات وذلك في صالة بنك الملابس الكائنة في منطقة المحطة وضمن إجراءات صحية مشددة.

ويأتي هذا التعاون امتداداً لشراكة البنك الأهلي الاستراتيجية مع الهيئة الخيرية الهاشمية من خلال المشاركة في العديد من المبادرات والفعاليات التي تهدف لتوفير حياة كريمة للمستحقين وبالأخص في ظل الظروف الحالية الصعبة والناتجة عن تداعيات جائحة كورونا ، كما يحرص البنك الأهلي على تجسيد دوره الإنساني والتنموي من خلال المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة وخاصة الاجتماعية منها خدمة للمجتمع المحلي.