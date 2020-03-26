البنك الأهلي يدعم مبادرة “يوميتهم علينا” بـ35 ألف دينار

عمان – في ظل إعلان حظر التجوّل في كافّة محافظات المملكة ضمن جهود الحكومة لمكافحة وباء كورونا، قدم البنك الأهلي الأردني دعمه لمبادرة “يوميتهم علينا” والتي أطلقها ائتلاف مؤسسات خيرية ضمن حملة على منصّة نوى، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، وذلك لجمع التبرعات لعائلات عمال المياومة في الأردن، والذين تعطّلت أعمالهم في ظل هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به المملكة.

وانطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية واستراتيجيته القائمة على الازدهار المشترك، قام البنك الأهلي بإطلاق حملة داخلية، سارع جميع موظفي البنك بالمشاركة والمساهمة بدعم هذه المبادرة ليصل مجموع مساهمة البنك وموظفيه إلى ٥,٠٠٠ طرد وبقيمة إجمالية تبلغ ٣٥,٠٠٠ دينار وهو عدد الطرود الكافي للبدء بإطلاق وتنفيذ هذه المبادرة ودعوة المؤسسات الأخرى وموظفيها للإنضمام من خلال مساهماتهم ودعمهم.

وسيتم من خلال هذه المبادرة توزيع طرود غذائية تحتوي على الاحتياجات الأساسية من الغذاء بحيث تكفي العائلة لمدة أسبوع كامل، حيث سيتم تجهيز الطرود وتعقيمها تحت إشراف الجهات المختصة، وتوزيعها بطرق تتماشى مع إرشادات وزارة الصحة وتعليمات الحكومة الخاصة بقانون حظر التجول للتأكد من عدم انتقال العدوى لا قدر الله.

والتزاماً منه بمؤازرة القطاع الحكومي وتعزيزاً للتكافل الاجتماعي ومفهوم الازدهار المشترك، فإن البنك الأهلي يدعو كافة الشركات والمؤسسات للمساهمة لصالح هذه المبادرة وكلنا أمل بأن نكون سنداً للوطن والمواطن ولنتمكن من تأمين احتياجات هذه الفئة من المجتمع والوصول لهم في مواقعهم.

هذا ويمكن التبرع لصالح هذه المبادرة من خلال زيارة الرابط الإلكتروني الخاص بمنصة نوى